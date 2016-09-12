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Тевес получил 2 «горчичника» за 15 секунд в игре с «Бельграно». Видео

Знаменитый форвард оскорбил сестру главного арбитра

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил две желтые карточки в течение нескольких секунд в игре чемпионата Аргентины против «Бельграно» (3:0) и был удален до конца матча.

Сначала Карлос Тевес был предупрежден желтой карточкой за грубую игру против соперника на 36-й минуте. Однако в ответ на это форвард оскорбил сестру главного арбитра встречи, пишет «Спорт-Экспресс». За что он моментально получил второй «горчичник» и красную карточку.

Знаменитый футболист открыл счет в матче на 32-й минуте.  

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Тевес получил 2 «горчичника» за 15 секунд в игре с «Бельграно». Видео

Знаменитый форвард оскорбил сестру главного арбитра

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Сергей Лисин

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