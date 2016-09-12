Тевес получил 2 «горчичника» за 15 секунд в игре с «Бельграно». Видео

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил две желтые карточки в течение нескольких секунд в игре чемпионата Аргентины против «Бельграно» (3:0) и был удален до конца матча.



Сначала Карлос Тевес был предупрежден желтой карточкой за грубую игру против соперника на 36-й минуте. Однако в ответ на это форвард оскорбил сестру главного арбитра встречи, пишет «Спорт-Экспресс». За что он моментально получил второй «горчичник» и красную карточку.



Expulsado Tevez El 10 fue amonestado pero Delfino le mostró la roja segundos después por un insulto https://t.co/wQobsYuTIe — TyC Sports (@TyCSports) 11 сентября 2016 г.

Знаменитый футболист открыл счет в матче на 32-й минуте.



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