Путин встретится с членами Совбеза и главами «Росатома» и «Транснефти»

Президент России Владимир Путин 12 сентября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также встретится с главами «Росатома» и «Транснефти». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге в понедельник.

«Публичную часть своего рабочего дня Владимир Путин начнет с проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, где-то, я думаю, в течение часа оно состоится», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что далее у президента запланирована череда рабочих встреч, из которых публичными станут обсуждение с гендиректором «Росатома» Сергеем Кириенко состояния дел в атомной отрасли и вопросов работы организации. Далее в течение дня Владимир Путин обсудит деятельность «Транснефти» с президентом компании Николаем Токаревым.