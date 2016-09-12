Силуанов: РФ сделала Украине интересное предложение по долгу в $3 млрд

Россия не получала от Украины официального обращения по реструктуризации долга Киева Москве. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы не получили официального обращения от украинской стороны о начале процесса переговоров, о начале процесса реструктуризации долга», — сказал он «РИА Новости».

По словам министра, Россия сделала всё возможное для того, чтобы реструктуризация долга стала возможной, и сделала Украине «интересное предложение».

«Президент РФ передал наши предложения по реструктуризации долга Украины в Международный валютный фонд. Речь шла о том, что мы готовы идти на рассрочку, но «тело» долга должно быть выплачено в полном объеме», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что Россия считает безосновательным заявление Международного валютного фонда о том, что Украина выполнила все условия для получения очередного транша кредита МВФ. По словам главы Минфина, такое утверждение создает условия для создания аналогичных прецедентов и в дальнейшем.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил об отказе возвращать России долг в $3 млрд, взятый правительством страны во время правления Виктора Януковича. Данилюк назвал сумму «политическим кредитом» и отметил, что свою позицию страна будет отстаивать и в Лондонском суде.

Напомним, Минфин РФ в феврале подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.