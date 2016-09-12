Главы МИД РФ и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Сергей Лавров и Борис Джонсон договорились встретиться в Нью-Йорке «на полях» 71-й сессии Генассамблеи ООН
Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Борис Джонсон обсудили по телефону ситуацию вокруг Сирии и Украины. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Борис Джонсон поприветствовал договоренность между РФ и США, достигнутую на встрече Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри 9 сентября в Женеве, и выразил готовность содействовать ее успешной реализации.
Говоря о ситуации на Украине, Лавров изложил Джонсону российские оценки положения дел с выполнением минского «комплекса мер».
В ходе телефонного разговора также была затронута тема российско-британских отношений. Министры выразили удовлетворение наметившейся активизацией двусторонних контактов на различных уровнях, отметив позитивный импульс, приданный этому процессу встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй 4 сентября в китайском Ханчжоу.
Дипломаты также договорились встретиться в Нью-Йорке «на полях» 71-й сессии Генассамблеи ООН.
Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе британской стороны.
Напомним, в июле премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона министром иностранных дел королевства.
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