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Главы МИД РФ и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Сергей Лавров и Борис Джонсон договорились встретиться в Нью-Йорке «на полях» 71-й сессии Генассамблеи ООН

Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Борис Джонсон обсудили по телефону ситуацию вокруг Сирии и Украины. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 

Борис Джонсон поприветствовал договоренность между РФ и США, достигнутую на встрече Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри 9 сентября в Женеве, и выразил готовность содействовать ее успешной реализации.

Говоря о ситуации на Украине, Лавров изложил Джонсону российские оценки положения дел с выполнением минского «комплекса мер».

В ходе телефонного разговора также была затронута тема российско-британских отношений. Министры выразили удовлетворение наметившейся активизацией двусторонних контактов на различных уровнях, отметив позитивный импульс, приданный этому процессу встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй 4 сентября в китайском Ханчжоу.

Дипломаты также договорились встретиться в Нью-Йорке «на полях» 71-й сессии Генассамблеи ООН.

Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе британской стороны.

Напомним, в июле премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона министром иностранных дел королевства.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Главы МИД РФ и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Сергей Лавров и Борис Джонсон договорились встретиться в Нью-Йорке «на полях» 71-й сессии Генассамблеи ООН

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