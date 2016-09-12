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Понедельник,
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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

Также на совещании затрагивались актуальные вопросы текущей социально-экономической повестки дня

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ситуацию в Сирии в свете российско-американских договоренностей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждалась ситуация в Сирии в контексте недавних российско-американских договоренностей», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Представитель Кремля также сообщил, что в ходе заседания о результатах завершившихся учений «Кавказ-2016» президенту доложил министр обороны страны Сергей Шойгу. Кроме того, состоялся детальный обмен мнениями в связи с подготовкой к запланированному на конец недели саммиту СНГ в Бишкеке. Также на совещании затрагивались и актуальные вопросы текущей социально-экономической повестки дня.

В материале уточняется, что в совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Михаил Фрадков, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как ранее писали «Известия», в результате переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри по Сирии, состоявшихся в Женеве, был согласован пакет документов, который позволит приблизить политическое урегулирование в САР. Уточнялось, что детальное содержание договоренностей разглашаться не будет из-за «чувствительной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто хочет сорвать процесс.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

Также на совещании затрагивались актуальные вопросы текущей социально-экономической повестки дня

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