Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Светская Москва на дне рождения ЦДК. Фотогалерея

Эвелина Хромченко, Оксана Лаврентьева и другие в гостях у Софьи Капковой

Фото: Жора Сирота

Завершение ежегодного фестиваля современного документального кино «Центр», организованного Музеем Москвы и Центром документального кино (ЦДК), в этом году совпало с днем рождения ЦДК. Перед началом просмотра фильма-закрытия, которым стала американская картина «Билл Каннингем Нью-Йорк», гости подняли бокалы за директора центра Софью Капкову и ее команду.

Всего в рамках фестиваля в этом году было показано 12 документальных фильмов из конкурсных программ престижных международных киносмотров — таких как Sundance, Tribeca, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, и других.

Картина «Билл Каннингем Нью-Йорк» режиссера Ричарда Пресса рассказывает о фотокорреспонденте газеты The New York Times, который скончался 25 июня этого года в возрасте 87 лет. На протяжении нескольких десятилетий он разъезжал по Нью-Йорку на велосипеде и вел хронику светских событий города и обзоры модных тенденций для своих колонок «Вечерние часы» и «На улице». В фильме также снялись главный редактор Vogue Анна Винтур, писатель Том Вульф, филантроп Брук Астор и банкир Дэвид Рокфеллер.

День рождения ЦДК

 

Эвелина Хромченко

Фото: Жора Сирота

​​​​​​​

Написать комментарий
Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Светская Москва на дне рождения ЦДК. Фотогалерея

Светская Москва на дне рождения ЦДК. ФотогалереяЭвелина Хромченко, Оксана Лаврентьева и другие в гостях у Софьи Капковой

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке