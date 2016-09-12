Светская Москва на дне рождения ЦДК. Фотогалерея

Завершение ежегодного фестиваля современного документального кино «Центр», организованного Музеем Москвы и Центром документального кино (ЦДК), в этом году совпало с днем рождения ЦДК. Перед началом просмотра фильма-закрытия, которым стала американская картина «Билл Каннингем Нью-Йорк», гости подняли бокалы за директора центра Софью Капкову и ее команду.

Всего в рамках фестиваля в этом году было показано 12 документальных фильмов из конкурсных программ престижных международных киносмотров — таких как Sundance, Tribeca, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, и других.

Картина «Билл Каннингем Нью-Йорк» режиссера Ричарда Пресса рассказывает о фотокорреспонденте газеты The New York Times, который скончался 25 июня этого года в возрасте 87 лет. На протяжении нескольких десятилетий он разъезжал по Нью-Йорку на велосипеде и вел хронику светских событий города и обзоры модных тенденций для своих колонок «Вечерние часы» и «На улице». В фильме также снялись главный редактор Vogue Анна Винтур, писатель Том Вульф, филантроп Брук Астор и банкир Дэвид Рокфеллер.



День рождения ЦДК

Фотография 1 из 14: Эвелина Хромченко Фото: Жора Сирота

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