Светская Москва на дне рождения ЦДК. Фотогалерея

Эвелина Хромченко, Оксана Лаврентьева и другие в гостях у Софьи Капковой
Фото: Жора Сирота
Завершение ежегодного фестиваля современного документального кино «Центр», организованного Музеем Москвы и Центром документального кино (ЦДК), в этом году совпало с днем рождения ЦДК. Перед началом просмотра фильма-закрытия, которым стала американская картина «Билл Каннингем Нью-Йорк», гости подняли бокалы за директора центра Софью Капкову и ее команду.
Всего в рамках фестиваля в этом году было показано 12 документальных фильмов из конкурсных программ престижных международных киносмотров — таких как Sundance, Tribeca, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, и других.
Картина «Билл Каннингем Нью-Йорк» режиссера Ричарда Пресса рассказывает о фотокорреспонденте газеты The New York Times, который скончался 25 июня этого года в возрасте 87 лет. На протяжении нескольких десятилетий он разъезжал по Нью-Йорку на велосипеде и вел хронику светских событий города и обзоры модных тенденций для своих колонок «Вечерние часы» и «На улице». В фильме также снялись главный редактор Vogue Анна Винтур, писатель Том Вульф, филантроп Брук Астор и банкир Дэвид Рокфеллер.
День рождения ЦДК
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