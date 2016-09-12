Рейтинг «Единой России» укрепился за шесть дней до выборов

Согласно новому исследованию электоральных предпочтений ВЦИОМа, «Единая Россия» продолжает устойчиво лидировать за неделю до федеральных выборов в Государственную думу. Уровень декларируемой поддержки партии вырос и составляет на данный момент 41,1%.

Либерал-демократы, по данным ВЦИОМа, набирают 12,6%, тогда как в июне-августе уровень декларируемой поддержки находился в пределах 10,3–11,6% (по среднемесячным значениям). Коммунистов россияне стали поддерживать меньше — их рейтинг снизился до 7,4% (среднемесячные показатели июня-августа были выше). «Эсеры» набирают за шесть дней до выборов 6,3% рейтинга (за неделю рост с 5,3%), но в целом он неустойчив и в течение последних месяцев колебался в пределах 6,3–7,2%.

«По мере приближения к дню голосования межпартийная конкуренция всегда обостряется, и под ударом традиционно прежде всего находится правящая партия. Ее рейтинг снизился за три месяца с 45 до 41% голосов, но результат ближайшего преследователя — в четыре раза ниже. В последние дни тренд к снижению остановился, и рейтинг вновь вырос, вероятно, благодаря эффективному акцентированию партией своей связи с президентом», — прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Важным трендом последних недель Федоров считает усиление позиций либерал-демократов, которые всё более уверенно претендуют на второе место.

«Кампания КПРФ не приводит к росту рейтинга партии, однако базовый электорат Компартии достаточно отмобилизован. Рейтинг «Справедливой России» волатилен из-за неустойчивости настроений электората партии: это одна из главных партий «второго выбора», но уверенность ее сторонников в окончательности своего выбора невелика», — уточнил гендиректор ВЦИОМа.

По мнению Федорова, из новых партий самые сильные результаты показывает Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (2%).

«Впрочем, рейтинг ни в коем случае нельзя приравнивать к прогнозу — и в кампании 2016 года это правило работает с особой силой», — резюмирует он.