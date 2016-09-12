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В США умерла актриса-трансгендер Алексис Аркетт

Последние несколько лет актриса тяжело болела

Фото: TASS/Zuma/Shane M. Kidder

В США ушла из жизни актриса-трансгендер Алексис Аркетт. Последние годы жизни она тяжело болела. Ей было 47 лет.

Актриса умерла в Лос-Анджелесе в окружении родных и близких. Последней просьбой Алексис к своим родным было исполнить ей песню Starman Дэвида Боуи. 

При этом семья актрисы отказалась принимать цветы или какие-либо пожертвования от ее поклонников, пишут Дни.Ру. Родственники попросили направить деньги в благотворительные фонды, которые занимаются поддержкой транссексуалов.

Алексис Аркетт снялась в десятках фильмах и телешоу. Наибольшую популярность ей принесла роль в картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Алексис Аркетт прошла операцию по смене пола девять лет назад. До этого ее звали Роберт.

Актриса является представителем известной актерской династии, куда входят Дэвид, Розанна и Патриция Аркетт.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

В США умерла актриса-трансгендер Алексис Аркетт

В США умерла актриса-трансгендер Алексис АркеттПоследние несколько лет актриса тяжело болела

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