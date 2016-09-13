Артисты из России не торопятся на «Евровидение-2017»

Российские певцы, упомянутые в черном списке минкультуры Украины, не будут претендовать на участие в конкурсе. Впрочем, не намерены выступать в Киеве и артисты из белого списка, также составленного министерством.

— Мы понимаем, что ехать на «Евровидение» — это значит идти на провокацию, — сказал «Известиям» продюсер Иосиф Пригожин, чья супруга, певица Валерия, упомянута в черном списке. — Возможно, я бы и уговорил Валерию, чтобы она отправилась на этот конкурс с миротворческой миссией, но они нас не пустят. Видимо, мы — угроза их безопасности. Хотя по правилам EBU (Европейский вещательный союз, проводящий соревнование. — «Известия») вообще не должны никого запрещать. Судебного решения по нам не было, а значит, мы можем опротестовать этот черный список.

Не собирается кого-либо эпатировать и Юлия Чичерина.

— На текущий момент мое появление на «Евровидении» выглядело бы как провокация, так как я открыто поддерживаю народ Донбасса, — заявила певица. — Но я уверена, что на Украине всё очень скоро поменяется и ее народ будет ждать моих песен с распростертыми объятиями. Я еще спою и в Киеве, и в Одессе — не сомневаюсь.

Певец Стас Пьеха проигнорирует киевское событие из творческих соображений.

— «Евровидение» — конкурс песни. У меня такой песни никогда не было, а специально писать ее вдохновения нет. Да и конкурсы, признаться, я не очень люблю — много их было в детстве. В общем, пока желания нет, — резюмировал артист.



Такие мэтры, как упомянутые в черном списке Александр Розенбаум и Иосиф Кобзон, уже давно выше всяких конкурсов. А вот «Бурановским бабушкам» роль миротворца вполне подошла бы: они уже были на «Евровидении-2012» и привезли из Баку второе место.

— Против бабушек нет санкций, как нет санкций против собственной мамы. Они вне запретов, — считает продюсер Ксения Рубцова. — «Бурановские бабушки» могут и вторую попытку совершить, тем более у нас обновился коллектив. Некоторые из участниц катаются на роликах и на фигурных коньках, велосипедах, а баба Таня Пискарева даже может разные трюки на нем делать. Так что устроить шоу для «Евровидения» — без проблем. Да и в Киеве нас любят, мы много выступали на Украине. Мы же не можем Андрея Макаревича, к которому лояльно относится Киев, послать на «Евровидение»...

Действительно, имя Андрея Макаревича значится в белом списке, одобренном Службой безопасности Украины (СБУ), однако сам он ехать на музыкальное соревнование в Киев не планирует.

— Нет, я не стал бы участвовать в «Евровидении»: любые музыкальные соревнования кажутся мне глупостью, — прокомментировал артист возможность осчастливить своим выступлением популярный конкурс. — Никогда не приглашали туда, и правильно делали — берегли свое и мое время.

А вот к предложениям организовать в пику Украине собственное музыкальное соревнование эксперты «Известий» отнеслись отрицательно.

— В данном случае игра важнее, чем игроки, — подчеркнул рекордсмен «Евровидения», поэт-песенник Карен Кавалерян (его композиции в разное время исполняли девять участников из пяти стран). — «Евровидение» — коммерчески успешный, мощный международный бренд, живущий по своим законам, и от чьего-то отсутствия конкурс ничего не потеряет. А в ряде случаев и вообще не заметит потери...

По словам Кавалеряна, России не стоит принимать во внимание политическую обстановку, в которой русских участников могут засудить.

— Вопреки расхожему мнению, что Россию засуживают на «Евровидении», именно мы каждый год ходим в фаворитах у букмекеров, а им все эти политические аргументы неинтересны. Вы удивитесь, но за последние 10 лет суммарно лучшие результаты — именно у России, — отметил собеседник «Известий».

Кто поедет от России на «Евровидение», станет известно в первой декаде марта. Пока есть два варианта: либо канал-вещатель (в этом году — «Первый») проводит открытый отбор, либо сам определяет участника. Обычно это решение принимается в конце февраля — начале марта.

Как это было

На брифинге, посвященном объявлению Киева столицей «Евровидения-2017», министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что ни один артист из черного списка СБУ не сможет принять участие в «Евровидении», так как въезд на территорию Украины им запрещен. Под санкции попали 83 российских деятеля культуры.