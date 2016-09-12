Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Гаджеты & Телеком   |     |   написать авторам

В приложение «ВКонтакте» для гаджетов на iOS вернулась музыка

Теперь у владельцев продукции Apple вновь есть раздел «аудиозаписи» в приложении соцсети

В новой версии приложения «ВКонтакте» для iOS вновь стал доступен раздел «аудиозаписи». Обновить свое приложение можно в Apple Store. Однако функция кэширования музыки, то есть сохранения ее на гаджете для прослушивания без доступа к интернету, все еще не работает.

Музыку в приложении для iOS теперь смогут слушать в России, Украине, Грузии и странах СНГ. «Это стало возможным после подписания соглашения о лицензировании музыкального контента между "ВКонтакте" и крупнейшими мировыми мейджорами — Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment», — цитирует vc.ru слова представителя «ВКонтакте» Евгения Красникова.

​​​​​​​

По словам Красникова, в приложении для iOS стала доступна вся музыка, которую пользователи соцсети могут слушать в десктопной версии.

Приложением «ВКонтакте» на данный момент пользуются 14 млн пользователей гаджетов компании Apple.

Ранее музыка для пользователей iOS была недоступна как вид, можно лишь было добавлять аудиозаписи на «стену» и слушать их там же, и то в урезанной версии.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

В приложение «ВКонтакте» для гаджетов на iOS вернулась музыка

Теперь у владельцев продукции Apple вновь есть раздел «аудиозаписи» в приложении соцсети

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Курсы валют

USD ЦБ РФ 64.1617 0.1887 10/09
EUR ЦБ РФ 72.3359 0.2895 10/09
GBP ЦБ РФ 85.2645 -0.1586 10/09

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке