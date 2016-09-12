В приложение «ВКонтакте» для гаджетов на iOS вернулась музыка

В новой версии приложения «ВКонтакте» для iOS вновь стал доступен раздел «аудиозаписи». Обновить свое приложение можно в Apple Store. Однако функция кэширования музыки, то есть сохранения ее на гаджете для прослушивания без доступа к интернету, все еще не работает.

Музыку в приложении для iOS теперь смогут слушать в России, Украине, Грузии и странах СНГ. «Это стало возможным после подписания соглашения о лицензировании музыкального контента между "ВКонтакте" и крупнейшими мировыми мейджорами — Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment», — цитирует vc.ru слова представителя «ВКонтакте» Евгения Красникова.

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По словам Красникова, в приложении для iOS стала доступна вся музыка, которую пользователи соцсети могут слушать в десктопной версии.

Приложением «ВКонтакте» на данный момент пользуются 14 млн пользователей гаджетов компании Apple.

Ранее музыка для пользователей iOS была недоступна как вид, можно лишь было добавлять аудиозаписи на «стену» и слушать их там же, и то в урезанной версии.