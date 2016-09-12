Россия может подписать с Индией новое соглашение по АЭС «Куданкулам»

Глава «Росатома» Сергей Кириенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ и Индия уже согласовали договор о строительстве пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам» и готовы осенью его подписать.



По словам Кириенко, сейчас активно идет работа по третьему и четвертому блокам АЭС «Куданкулам».

«Уже идут работы, и мы сейчас согласовали с индийскими партнерами, готовы осенью подписывать пятый и шестой блоки», — уточнил он.

По словам главы «Росатома», 10 августа уже прошла торжественная церемония передачи первого блока АЭС. Тогда же, отметил Кириенко, индийский министр обратился с просьбой ускорить пуск второго блока.

«Докладываю: 29 августа состоялся пуск второго блока, сейчас идет набор мощности», — подчеркнул он.

Индийская сторона, по словам главы «Росатома», очень довольна работой.

«У нас характеристики блока лучше, чем по контракту. Тот случай, когда мы сделали лучше, чем обещали. У нас получается КПД на 2,5% больше, мощность на 2,5% больше, а коэффициент готовности, то есть пользы от него, — на 8% больше, чем предусмотрено по контракту», — пояснил он.

Президент спросил Кириенко, осталась ли прежней цена исполнения контракта. Тот ответил, что «выполняли обязательства» в рамках контракта.

«Но продукт — это был тоже головной блок — сделали намного лучше, что и для других наших проектов в третьих странах, тоже важно: все смотрели, как будет реализован этот проект. И то, что он лучше, чем мы обещали, это, в общем, важная вещь», — добавил Кириенко.

История вопроса

Ранее сообщалось, что проект строительства с участием РФ второй очереди блоков АЭС «Куданкулам» в Индии обойдется в сумму, эквивалентную почти $6 млрд, сообщил директор площадки станции Рамаяхи Шанмуги Сундар.

Весной 2014 года РФ и Индия подписали соглашение о строительстве второй очереди АЭС «Куданкулам». Готовится к подписанию генеральное рамочное соглашение о строительстве третьей очереди (пятый и шестой блоки) станции. Также в декабре 2014 года Москва и Дели подписали документ о стратегическом видении серийного сооружения энергоблоков по российской технологии в Индии. В документе определены планы по строительству до 25 атомных энергоблоков в стране с участием РФ.

АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция, расположенная на юге индийского штата Тамилнад. Сооружение АЭС «Куданкулам» ведет ЗАО «Атомстройэкспорт», генеральный проектировщик — ОАО «Атомэнергопроект», генеральный конструктор — ОКБ «Гидропресс», научный руководитель — РНЦ «Курчатовский институт».

Станцию возводят в рамках выполнения межгосударственного соглашения от 20.11.1988 (подписали его Раджив Ганди и Михаил Горбачев) и дополнения к нему от 21.06.1998.