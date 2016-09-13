Россия и США разделят оппозицию и террористов в Сирии

Если объявленное 12 сентября перемирие покажет свою жизнеспособность и продержится как минимум неделю, в Вене заработает российско-американский центр, который займется размежеванием боевиков и оппозиции, а также координацией действий боевой авиации двух стран в Сирии. Об этом «Известиям» заявил источник в российских дипломатических кругах.

— Россия и США договорились, что если режим прекращения боевых действий продлится неделю, то есть с 12 по 19 сентября, в Вене начнет работу Совместный исполнительный центр. В его работе примут участие военные и дипломаты двух стран, которые займутся размежеванием оппозиции и террористов. Обсуждаться будет и взаимодействие в воздухе: по согласованному плану российские и американские ВКС разделили территорию Сирии на «зоны ответственности». Что касается запрета на полеты сирийской авиации, то в этом вопросе ради устойчивого перемирия пришлось пойти на уступки. В то же время ни у кого из заинтересованных в срыве перемирия не будет соблазна обвинить официальный Дамаск в обстреле умеренной оппозиции, — рассказал собеседник «Известий».

По его словам, российской и американской сторонам наконец-таки удалось согласовать действия в отношении боевиков «Джебхат ан-Нусры» (недавно стала называться «Джебхат Фатх аш-Шам», деятельность организации запрещена в РФ). Раньше в позиции силовых структур США и Госдепартамента наблюдался ряд противоречий. Теперь их нет. Хотя усилий американскому дипломатическому ведомству пришлось приложить немало.

Как заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, российско-американские соглашения в итоге могут привести к урегулированию сирийского кризиса. Впрочем, он не исключил, что США, подписываясь под ними, руководствовались сугубо конъюнктурными интересами, связанными с предстоящими президентскими выборами.

— Сейчас сложно дать окончательную оценку. Вместе с тем в договоренности заложена хорошая идея, они были поддержаны сирийскими властями и частью оппозиции. Если это соглашение будет долговечным, то открываются реальные перспективы установления мира в Сирии. Но если за этим стоит предвыборная уловка [Барака] Обамы, чтобы набрать дополнительные политические очки для кандидата от демократов, то в конце ноября заключенное соглашение может развалиться. Таким образом, всё зависит от того, насколько искренними были наши американские партнеры.

Соглашение о прекращении огня в Сирии было достигнуто между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Джоном Керри 10 сентября по итогам 14-часовых переговоров в Женеве. В соответствии с договоренностями, в Сирии с полуночи 12 сентября вступает в силу 48-часовое перемирие. Затем ожидается его продление на более длительный срок. Районы, где будет действовать российская и американская авиация, объявляются закрытыми для сирийских самолетов.

Как отметил в беседе с «Известиями» сирийский политолог Наоваф Ибрахим, последнее положение вызывает в Дамаске некоторое смущение.

— Ограничения на полеты выглядят довольно странно, принимая во внимание, что сирийская авиация действует над своей территорией. То есть такого рода условия являются некоторым ударом по суверенитету Дамаска, с чем, впрочем, сирийские власти согласились. Надеюсь, что в обмен Россия подойдет к ситуации ответственно и не поступится сирийскими национальными интересами, — рассказал эксперт.

Власти в Дамаске действительно поддержали новый план. Перемирие также обязались соблюдать воюющие в Сирии добровольцы ливанской партии «Хезболлах» и формирования из Ирана и Ирака, которые поддерживают правительственные войска в борьбе с террористами.

Что касается оппозиции, то представители так называемой Сирийской свободной армии (ССА) приняли российско-американские договоренности, правда, как заявил член ССА Закария Мулахафджи, необходимо еще прояснить вопрос «о механизме мониторинга, который будет отслеживать соблюдение сторонами перемирия». В свою очередь, официальный представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам Басма Кодмани выразила надежду, что соглашение России и США «положит конец тяжелым испытаниям, выпавшим на долю сирийского народа». По ее словам, американо-российские договоренности «должны быть подкреплены конкретными действиями».

Против договоренностей выступили боевики «Ахрар аш-Шам». Представители группировки заявили, что они не станут придерживаться режима прекращения огня. Впрочем, как рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, эту организацию изначально не собирались включать в список тех, которые не станут подвергаться ударам с воздуха.

Как считает востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов, жизнеспособность нынешнего соглашения будет целиком и полностью зависеть от американской стороны.

— Всё зависит от того, насколько честно США будут выполнять соглашения. Сейчас главная нагрузка ложится на Вашингтон, которому предстоит размежевать так называемую умеренную оппозицию и террористов. Сделать это ему, скорее всего, не удастся. А это будет означать только то, что Россия продолжит наносить удары по боевикам. Кроме того, присутствует и другой принципиальный момент. Сирийским войскам оставлено право на самозащиту. Таким образом, те, кто действительно настроен на урегулирование конфликта, прекратит огонь и сядет за стол переговоров. Остальных — террористов — можно будет на совершенно законных условиях уничтожать, — подытоживает эксперт.