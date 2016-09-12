Мусульманское кино — окно в мир, куда не попадают москвичи и питерцы

Фото: Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля

Мусульманские кинокартины, рассказывающие о психологических и социальных проблемах современного мира, пока неинтересны жителям двух российских столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, но при правильной прокатной политике могут послужить средством сближения народов. В этом уверен Александр Прошкин, председатель жюри завершившегося в Казани XII Международного фестиваля мусульманского кино.



— Мусульманский киносмотр в Казани — окно в другой мир. Это нас сближает, потому что человеческие проблемы одинаковы везде. Я думаю, что имело бы смысл сделать «эхо» фестиваля и показать эти фильмы в других российских городах. У нас никто основательно не пробовал этого сделать, а при подготовке это возможно, — рассказал «Известиям» народный артист.



Все члены жюри сошлись во мнении, что программа в этом году была собрана сильная. При этом работы были представлены как мастерами кино, так и дебютантами.

Дебютантом оказался и иранский режиссер Хади Мохагех. Картина «Бессмертный» стала его первой работой в игровом полнометражном жанре (ранее режиссер снимал документальные фильмы и работал на телевидении) и на редкость удачной. Иранец получил Гран-при фестиваля, а оператор картины Рузбех Райга взял главный приз в номинации «Лучшая операторская работа полнометражного игрового фильма».



— В Иране очень сильная кинематографическая школа, «Бессмертный» — это мастерская картина, — отметил Александр Прошкин.

Еще одна лента, вызвавшая неподдельный интерес как профессионалов, так и любителей, — работа малайзийского режиссера Тунку Моны Ризы «Смирение». Иззи Риф и Хариц Хазиг, исполнившие главные роли, разделили между собой награду лучшему актеру.



За фильм «Божество Дьесегой» Сергей Потапов получил премию в номинации «Лучшая режиссура». Призом за лучший сценарий наградили автора фильма «Ничье дитя» Вука Ршумовича.



Победителем в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» стал режиссер Мехди Ганжи, снявший картину «Я хочу быть королем». Режиссер ленты «Ата-Бейит» Алижан Насиров стал лучшим в номинации документальных короткометражек.

В номинации «Россия молодая» жюри присудило призы сразу двум картинам — фильмам «Мама» Кирилла Плетнева и «Личное дело» Андрея Носкова.

— На мой взгляд, программа «Россия молодая» получилась более яркой, нежели остальные. Может, потому, что эта категория не была скована рамками нравственных ограничений, представив более острые и смелые фильмы, — отметил режиссер Алексей Барыкин.



Лучшим анимационным фильмом признали «Долесу» режиссера Алены Ребезовой. Приз за лучшую женскую роль присудили Бадеме — актрисе китайской картины «Норжмаа».

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Девиз киносмотра — «Через диалог культур к культуре диалога».