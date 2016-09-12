Городам предложили разработать типовые проекты

На ВДНХ завершился форум «Улучшение городской среды — национальный приоритет развития», на котором специалисты и главы муниципалитетов обсуждали возможные механизмы улучшения инфраструктуры и внешнего облика городов. В работе форума принял участие глава правительства Дмитрий Медведев, который заявил, что необходимо создать типовые проекты для реконструкции городов, и предложил вывести на федеральный уровень общественный проект «Наш двор». В своем вступительном слове премьер отметил, что вся экономика страны сконцентрирована в крупных городах. «Кому-то это может показаться неправильным, но такова реальность», — сказал он.

— Современная экономика — экономика крупных городов. Это вопрос конкуренции за лучшие умы, а значит, и за бизнес. Об этом мы говорили на совете по приоритетным проектам и договорились, что сделаем городскую среду одним из больших проектов, — заявил глава правительства.

По словам премьера, с 2000 года было построено более 900 млн кв. м жилья и около 1 млрд кв. м нежилой недвижимости (офисы, магазины, рестораны и прочее). Он отметил, что по объемам жилищного строительства Россия превзошла показатели времен Советского Союза и сейчас порядка 40 млн человек живут в домах, построенных около 15 лет назад.

— Обычными кварталами и районами стали больше заниматься, чем 15 лет назад. Но проблем еще много. Горожане составляют три четверти населения нашей страны, и речь идет о качестве их жизни. Когда у людей интересуются, какие у них проблемы, то редко говорят о политике и международных отношениях, а говорят о состоянии подъездов, улиц, коммуналке, — продолжил Дмитрий Медведев.

Отдельно премьер обратился к «федералам», которые должны быть поактивнее в части планирования средств на ремонт и реставрацию подведомственных учреждений и прилежащих к ним территорий.

— Общественная инициатива «Наш двор» позволит заняться устройством внутренних дворов многоэтажек. Прорабатывается вопрос о том, чтобы вывести этот проект на общероссийский уровень. Мы это обсуждали у президента и планируем реализовать. Конечно, нужно оценить масштаб и размер финансирования, но инициатива хорошая, — сказал премьер.

Дмитрий Медведев также отметил необходимость разработать стандарты для городов, в которых будут содержаться определенные параметры и характеристики при планировке населенного пункта. По словам премьера, подобные стандарты станут удобным лекалом, а «обкатать» их премьер предложил на городах, которые будут принимать гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Глава Минстроя Михаил Мень позже пояснил, что разработать стандарты его ведомство постарается к поставленному сроку.

— Сначала нам нужно получить одобрение. Мы можем установить переходный рекомендательный период, но нужно стремиться к тому, чтобы эти стандарты использовались всеми муниципальными образованиями, — сказал Михаил Мень.

На форуме присутствовал и столичный градоначальник Сергей Собянин. Свое выступление он посвятил сравнению «старой» и «новой» Москвы.



— В 1990-е мы стали получать всё больше и больше проблем. Города становились некомфортными. Наши улицы заполняли торговля, реклама, транспорт. Становилось всё меньше места для людей. Мы начали с простых проектов — городских дворов. Помимо этого, нужно было решить проблемы с парковками. Создали 600 тыс. новых парковочных мест, — рассказал Сергей Собянин. — Следующий проект — улицы — казался самым сложным. Необходимо было принять целый ряд нормативных документов. Самая большая проблема была — навести порядок с рекламой. Этот бизнес давал сотни миллионов рублей, однако до бюджета ничего не доходило.

Не оставили в стороне тему ларьков и самостроя, с которыми столичный мэр в последний год стал бороться особенно активно. Сергей Собянин продемонстрировал присутствующим фотографии входа в метро станции «Чистые пруды» до и после сноса ларьков, отмечая, что москвичи до сноса ларьков называли пруды чистыми в кавычках.

Мэр также отметил фестивали «Московские сезоны», которые разбиты на четыре тематических проекта. По его словам, площади фестиваля «Путешествие в Рождество» собрали около 9 млн граждан и это указывает на то, что подобного рода мероприятия важны и интересны горожанам и гостям столицы.

— Будущий рост и лучшее качество жизни сосредоточены в правильной городской среде. Мы вполне конкурентоспособны, чтобы быть привлекательным местом для концентрации качественного человеческого капитала, — заявил присутствовавший на форуме бизнесмен и председатель попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут.

Мэр Казани Ильсур Метшин поделился с участниками форума своим опытом привлечения населения при планировании пространства города.

— У нас значительно изменился подход к проектированию и наполнению общественных пространств. При проектировании территорий учитываются запросы горожан: их повседневная активность и досуговые предпочтения. Если в 2015 году мы приглашали жителей утверждать готовые к реализации проекты, то в 2016-м мы принципиально по-новому стали подходить к работе с горожанами, проводя с участием местных жителей общественные обсуждения и проектные семинары. Именно люди определяют техническое задание, и только после этого начинается проектирование. Во время реализации проекта проводятся встречи с фокус-группой для обеспечения контроля по проектной составляющей, — рассказал мэр Казани.

В своем завершающем слове глава правительства поблагодарил участников форума и заявил о том, что любой город должен быть «для людей» и должен «за них бороться», тем самым привлекая профессионалов в своих областях, которые, в свою очередь, позволят городу становиться всё более конкурентоспособным.

