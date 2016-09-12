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Понедельник,
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Ростуризму неизвестно, есть ли русские туристы в зоне теракта в Турции

Агентство советует россиянам не покидать сейчас туристических зон

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что его ведомство не располагает информацией о наличии российских туристов в турецком городе Ван, где в понедельник произошел взрыв. При этом в Ростуризме призывают наших туристов проявлять осторожность в Турции и по возможности не покидать туристических зон.

Сафонов выразил соболезнования властям Турции и турецкому народу в связи с кошмарным террористическим актом.

«Как правило, в регионах на востоке Турции российских туристов не бывает. Мы сейчас пытаемся узнать, не пострадали ли в этом теракте россияне», — цитирует его слова «РИА Новости».

Глава Ростуризма подчеркнул, что рекомендации остаются стандартными.

«Мы рекомендуем нашим гражданам проявлять осторожность, находиться в местах, предназначенных для туристов, в зонах, где обеспечивается высокая безопасность, быть предельно внимательными и, отправляясь в страну, понимать, что там возможны террористические акты. Других рекомендаций мы не даем», — подчеркнул он.

По словам Сафонова, до октября включительно Турцию может посетить 150–200 тыс. российских туристов.

«Исходя из этих данных, можно сделать выводы, что количество наших соотечественников в этой стране сейчас значительное. Еще раз повторю, что мы не думаем, что в этом городе на востоке страны могли находиться российские туристы», — подчеркнул Сафонов.

Ранее «Известия» писали, что число раненых при взрыве в городе Ван на востоке Турции возросло до 48 человек. Сам взрыв произошел на площади между зданиями администрации провинции Ван, местного отделения правящей Партии справедливости и развития и полицейским участком.

По предварительным данным, теракт организован членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Ростуризму неизвестно, есть ли русские туристы в зоне теракта в Турции

Агентство советует россиянам не покидать сейчас туристических зон

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