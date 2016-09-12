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Павел Езовских отстранен от должности главного тренера ХК «Югра»

Исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Соколов

В хоккейном клубе «Югра» перестановки: от должности отстранен главный тренер Павел Езовских, исполняющим обязанности стал Андрей Соколов.

И.о. главного тренера «Югры» руководство клуба назначило Андрея Соколова, входившего в штаб Езовских, сообщается на официальном сайте ханты-мансийской команды.

По мнению руководства, задачи, которые ставились перед тренерским штабом в начале сезона, на сегодняшний день не выполнены.

«Результаты последних игр не оправдали ожиданий наших болельщиков и руководства», — цитируются в сообщении ХК «Югра» слова генерального директора клуба Василия Филипенко.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Павел Езовских отстранен от должности главного тренера ХК «Югра»

Исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Соколов

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Сергей Лисин

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