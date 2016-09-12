Павел Езовских отстранен от должности главного тренера ХК «Югра»

В хоккейном клубе «Югра» перестановки: от должности отстранен главный тренер Павел Езовских, исполняющим обязанности стал Андрей Соколов.

И.о. главного тренера «Югры» руководство клуба назначило Андрея Соколова, входившего в штаб Езовских, сообщается на официальном сайте ханты-мансийской команды.



По мнению руководства, задачи, которые ставились перед тренерским штабом в начале сезона, на сегодняшний день не выполнены.

«Результаты последних игр не оправдали ожиданий наших болельщиков и руководства», — цитируются в сообщении ХК «Югра» слова генерального директора клуба Василия Филипенко.