Россия третья в Европе по доступности электроэнергии

Агентство «РИА Рейтинг» провело исследование по уровню цен на электроэнергию для жителей Европы. В первом полугодии 2016 года самая дешевая электроэнергия, несмотря на продолжающийся рост тарифов, оказалась у жителей Украины, самая дорогая — у датчан. Россия в рейтинге находится на третьем месте с конца, опережая Украину и Казахстан. Аналитики связывают такое положение дел с ослаблением национальных валют — российского рубля, украинской гривны и казахстанского тенге. И считают, что рост тарифов в России неизбежен: энергетическая система в стране имеет большой износ и морально устарела.

— После двукратной девальвации рубля мы вернулись с точки зрения цен на электроэнергию к середине 2000-х. Таким образом, в ближайшие годы мы будем лидировать в рейтингах по самым низким тарифам на электроэнергию как для населения, так и для промышленности благодаря девальвации рубля. В части Украины и Казахстана это аналогичная история, мы наблюдали за девальвацией гривны и тенге, — рассказала эксперт агентства АКРА Наталья Порохова.

В рейтинг были включены 42 страны. Расчеты агентства учитывали данные Евростата, статистических и регулирующих органов стран, не входящих в ЕС, а также Росстата и ЦБ РФ. Тарифы рассчитывались исходя из оценки агентства на основе средних тарифов.

По данным исследования, стоимость электроэнергии для населения Украины в первом полугодии составляла 1,5 рубля за кВт·ч, притом что тариф за год вырос на 55,7%. В Казахстане стоимость электроэнергии составила 2,1 рубля за кВт·ч при росте тарифа на 4,7%, в России немногим больше — 2,9 рубля за кВт·ч при росте тарифа на 9,3%.

Наибольшая стоимость электроэнергии для населения сложилась в Дании (22,6 рубля за кВт·ч) при росте тарифа всего на 0,2%, Германии (21,9 рубля за кВт·ч) и Ирландии (18,2 рубля за кВт·ч). При этом в Германии и Ирландии зафиксировано снижение тарифа на 0,9% и 3,2% соответственно.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, объяснений дешевой электроэнергии в России может быть несколько. Во-первых, в стране отрасль диверсифицирована по видам генерации: здесь хорошо развиты и активно используются тепловая генерация, гидрогенерация, атомная генерация, есть проекты по возобновляемым источникам энергии.



— Во-вторых, этому способствуют история отрасли и то, по какой модели она развивалась, создание единого энергетического пространства, унификация процессов и оборудования, — продолжает эксперт.

В-третьих, свое влияние на стоимость электроэнергии оказала существующая фискальная нагрузка на отрасль.

Относительно возможного роста тарифов на электроэнергию в России прогнозы экспертов разошлись.

Дмитрий Баранов отмечает, что факторов, которые могут повлиять на тарифы, несколько.



— Это состояние экономики в целом, уровень спроса на электроэнергию в ней. Во-вторых, это положение дел в конкретных регионах, ведь именно они устанавливают тарифы для потребителей. В-третьих, пути развития, по которым будет развиваться отрасль, —например, насколько получит дальнейшее развитие собственная генерация у крупных потребителей, процесс, что набирает обороты уже несколько лет. Имеет значение и отношение к отрасли со стороны властей, уровень налогов и сборов с нее, — считает Дмитрий Баранов.

По мнению Натальи Пороховой, в будущем не следует ожидать роста тарифов на электроэнергию в России.



— В нашей стране проводится достаточно сдержанная тарифная политика, это характерно для экономической стагнации. Сейчас уделяют большее внимание росту эффективности в секторе, поэтому высокого роста цен в ближайшей перспективе ожидать не стоит, — объясняет она.

Региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, напротив, считает, что замена изношенного оборудования в энергетической системе России потребует роста затрат, основная доля которых ляжет на плечи россиян.

— Следует помнить, что энергетическая система современной России строилась в середине XX века и к сегодняшнему дню имеет большой износ и морально устарела. Благодаря государственному регулированию отрасли население страны продолжает получать энергию по заниженным ценам, однако в ближайшие годы ситуация может измениться. По мнению аналитиков, износ мощностей достиг критических отметок — по оценкам некоторых специалистов он составляет более 60%, а это значит, что в ближайшее время должна произойти колоссальная замена оборудования в масштабах целой страны. Эти процессы неизбежно потребуют больших затрат, и основная их доля упадет в первую очередь на плечи потребителей, — отмечает Павел Салас.

По словам управляющего директора IFC Financial Center Ильи Сикачева, Россия в подобных рейтингах каждый раз неизменно занимает место в конце списка по стоимости электроэнергии.



— Это при том, что тарифы у нас до недавнего времени пересматривались каждый год в сторону роста больше, чем темпы инфляции. Всё ради увеличения капвложений и реформирования отрасли. Всё из-за крайне низкой базы, доставшейся в наследство от СССР. До 1990-х годов у нас была плановая экономика и об эффективности думали в последнюю очередь. Да и из-за богатых газом и углем недр и полноводных рек стоимость энергоресурсов у нас по определению была самая низкая на европейском континенте, — заключил Илья Сикачев.

В Минэнерго отметили, что в России цены на электроэнергию, поставляемую населению, подлежат 100-процентному госрегулированию.



— Население в нашей стране оплачивает электроэнергию ниже ее экономически обоснованного уровня, перекладывая затраты на прочих потребителей (в основном на крупных промышленных потребителей), — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.



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