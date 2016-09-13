Путин встретится с партийными лидерами после выборов

После выборов в Государственную думу лидеры партий, которые наберут пять и более процентов голосов избирателей, встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудят с главой государства ход избирательной кампании и работу нового созыва Госдумы. Возможность такой встречи после единого дня голосования не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Центральная избирательная комиссия уже к утру 19 сентября опубликует данные о том, какие партийные объединения преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам и проходят в Государственную думу. С руководителями и представителями этих партий пообщается президент Владимир Путин. Последние социологические опросы фиксируют, а политические эксперты сходятся во мнении, что расклад сил в Государственной думе останется прежним и электоральную планку преодолеют парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В некоторых партиях уже сейчас уверены в успешном результате.

— Очевидно, что наша партия пройдет в Госдуму, и не менее очевидно, что на встречу пойдет Владимир Жириновский (председатель ЛДПР. — «Известия»). Большая вероятность, что в первую очередь он там представит анализ избирательной кампании и затронет тему чистоты выборов. А также может дать прогнозы по развитию российской политической системы, — предположил собеседник «Известий» в ЛДПР.

Коммунистическую партию Российской Федерации предсказуемо представит ее лидер Геннадий Зюганов. Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко рассказал, что на встрече обязательно обсудят прошедшие выборы и поведение региональных властей в ходе кампании.

В «Справедливой России» пояснили, что к встрече готовится их лидер Сергей Миронов. Если будет позволять протокольный формат мероприятия, то на встречу пойдет и секретарь президиума центрального совета партии по вопросам организации и проведения избирательных кампаний Александр Бурков.

Собеседник «Известий» в «Единой России» сообщил, что партию точно будет представлять секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

Президент активно интересуется проходящей избирательной кампанией. Владимир Путин уже встречался с лидерами фракций Госдумы уходящего созыва, выступал в конце работы шестого созыва на заседании нижней палаты парламента.



Формат общения с лидерами победивших партий был использован в 2003 году Владимиром Путиным и в 2011 году Дмитрием Медведевым, когда он занимал пост президента. В 2007 году после выборов Владимир Путин проводил встречу с председателем Компартии Геннадием Зюгановым и выступал на съезде «Единой России».