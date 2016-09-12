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В Германии начали рассмотрение дела 95-летнего экс-санитара Освенцима

Губерта Зафке обвиняют в причастности к убийству более 3,6 тыс. человек

Суд немецкого города Нойбранденбург начал рассмотрение дела бывшего санитара концлагеря Освенцим Губерта Зафке, которого обвиняют в причастности к убийству более 3,6 тыс. человек. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

95-летнего подсудимого доставили в зал суда в инвалидном кресле, пишет «Русская планета».

Слушания по делу бывшего работника концлагеря должны были начаться зимой этого года, однако суд трижды переносил дату.

Губерту Зафке предъявляют обвинения в причастности к убийству более 3,6 тыс. человек. Его обвиняют в убийстве евреев посредством подачи газа в газовые камеры, в оказании медицинской помощи охранникам из соединения СС и другой вспомогательной деятельности, которые он совершал в течение одного месяца 1944 года, сообщает «Интерфакс».

Однако защита подсудимого настаивает на невиновности Зафке, утверждая, что он не совершал военных преступлений, а всего лишь выполнял функции санитара.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

В Германии начали рассмотрение дела 95-летнего экс-санитара Освенцима

Губерта Зафке обвиняют в причастности к убийству более 3,6 тыс. человек

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