Издательство «Эксмо» опровергло слухи о смерти Виктора Пелевина

Информацию о смерти Виктора Пелевина, ранее появившуюся в СМИ, опровергли в издательстве «Эксмо», которое занимается публикацией книг писателя.



«Издательство «Эксмо» не подтверждает эту информацию»,— цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы издательства.



Сведения о кончине Пелевина во время спиритического сеанса распространили поклонники его творчества на странице фан-сообщества в социальной сети Facebook, указав даже город Гельзенкирхен, в котором якобы должны пройти похороны, пишет «Ридус».



В следующем посте, однако, говорится о том, «что сеанс был спиритический, от слова «спирт», в общем, откачали его. Всё ОК».



Напомним, презентация новой книги Виктора Пелевина под названием «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» состоялась в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая проходила на ВДНХ с 7 по 11 сентября.

