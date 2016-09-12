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Издательство «Эксмо» опровергло слухи о смерти Виктора Пелевина

Фан-сообщество писателя привлекает внимание публики к его творчеству любыми способами

Информацию о смерти Виктора Пелевина, ранее появившуюся в СМИ, опровергли в издательстве «Эксмо», которое занимается публикацией книг писателя.

«Издательство «Эксмо» не подтверждает эту информацию»,— цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы издательства.

Сведения о кончине Пелевина во время спиритического сеанса распространили поклонники его творчества на странице фан-сообщества в социальной сети Facebook, указав даже город Гельзенкирхен, в котором якобы должны пройти похороны, пишет «Ридус».

В следующем посте, однако, говорится о том, «что сеанс был спиритический, от слова «спирт», в общем, откачали его. Всё ОК».

Напомним, презентация новой книги Виктора Пелевина под названием «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» состоялась в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая проходила на ВДНХ с 7 по 11 сентября.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Издательство «Эксмо» опровергло слухи о смерти Виктора Пелевина

Фан-сообщество писателя привлекает внимание публики к его творчеству любыми способами

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