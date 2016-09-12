В Европе путь до места работы теперь является частью трудового дня

Европейский суд постановил, что время, затраченное на путь до места работы, должно считаться частью трудового дня. Данное постановление относится только к тем работникам, которые не имеют постоянного рабочего места.

Судебное постановление обяжет работодателей организовывать график сотрудников так, чтобы их первый и последний пункты назначения за день находились как можно ближе к дому, а время на дорогу занимало как можно меньше времени, сообщает ОТР.



Сообщается, что решение суда было принято на фоне разбирательств с участием испанской компании «Tyco», занимающейся установкой систем безопасности. В 2011 году компания закрыла свои филиалы в регионах и работникам приходилось выезжать для выполнения своих обязанностей в другие города страны.



В Испании разбирательства по этому делу до сих пор не завершены.