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В Европе путь до места работы теперь является частью трудового дня

Постановление Европейского суда касается только тех работников, которые не имеют постоянного рабочего места

Европейский суд постановил, что время, затраченное на путь до места работы, должно считаться частью трудового дня. Данное постановление относится только к тем работникам, которые не имеют постоянного рабочего места.

Судебное постановление обяжет работодателей организовывать график сотрудников так, чтобы их первый и последний пункты назначения за день находились как можно ближе к дому, а время на дорогу занимало как можно меньше времени, сообщает ОТР.

Сообщается, что решение суда было принято на фоне разбирательств с участием испанской компании «Tyco», занимающейся установкой систем безопасности. В 2011 году компания закрыла свои филиалы в регионах и работникам приходилось выезжать для выполнения своих обязанностей в другие города страны.

В Испании разбирательства по этому делу до сих пор не завершены. 

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

В Европе путь до места работы теперь является частью трудового дня

Постановление Европейского суда касается только тех работников, которые не имеют постоянного рабочего места

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