Антона Митрюшкина признали лучшим вратарем тура в чемпионате Швейцарии

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Швейцарии и признан лучшим. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Российский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке с «Тунисом» (1:0).

20-летний Митрюшкин стал лучшим игроком тура по мнению болельщиков «Сьона» (50% голосов).



В символическую сборную прошедшего тура в швейцарском первенстве попали форвард «Базеля» Сейду Думбья, выступавший ранее за ЦСКА, который отметился двумя забитыми мячами в поединке с «Грассхоппером» (3:1), а также защитник «Сьона» Рето Циглер, в России играл за«Локомотив». Он стал автором единственного гола в поединке с «Туном» (1:0), пишет «Спорт-Экспресс».

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