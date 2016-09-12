Антона Митрюшкина признали лучшим вратарем тура в чемпионате Швейцарии

Лучшим голкипер стал по мнению болельщиков «Сьона»
Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Швейцарии и признан лучшим. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Российский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке с «Тунисом» (1:0).
20-летний Митрюшкин стал лучшим игроком тура по мнению болельщиков «Сьона» (50% голосов).
#Mitryushkin élu homme du match avec 50% de vos votes | Mitryushkin wurde Man of the Match gewählt#AM1 #FCSFCT pic.twitter.com/6260KY3yTE— FC Sion (@FCSion) 12 сентября 2016 г.
В символическую сборную прошедшего тура в швейцарском первенстве попали форвард «Базеля» Сейду Думбья, выступавший ранее за ЦСКА, который отметился двумя забитыми мячами в поединке с «Грассхоппером» (3:1), а также защитник «Сьона» Рето Циглер, в России играл за«Локомотив». Он стал автором единственного гола в поединке с «Туном» (1:0), пишет «Спорт-Экспресс».
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