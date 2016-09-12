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Антона Митрюшкина признали лучшим вратарем тура в чемпионате Швейцарии

Лучшим голкипер стал по мнению болельщиков «Сьона»

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Швейцарии и признан лучшим. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Российский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке с «Тунисом» (1:0). 

20-летний Митрюшкин стал лучшим игроком тура по мнению болельщиков «Сьона» (50% голосов).

В символическую сборную прошедшего тура в швейцарском первенстве попали форвард «Базеля» Сейду Думбья, выступавший ранее за ЦСКА, который отметился двумя забитыми мячами в поединке с «Грассхоппером» (3:1), а также защитник «Сьона» Рето Циглер,  в России играл за«Локомотив». Он стал автором единственного гола в поединке с «Туном» (1:0), пишет «Спорт-Экспресс».

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Антона Митрюшкина признали лучшим вратарем тура в чемпионате Швейцарии

Лучшим голкипер стал по мнению болельщиков «Сьона»

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Сергей Лисин

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