Кураньи: «При всем желании не могу вернуться в «Динамо»

Одна из главных звезд РФПЛ Кевин Кураньи покинул московское «Динамо» перед началом прошлого сезона. Немецкий нападающий заверял, что в России ему очень нравится, однако семья настаивает на его возвращении в Германию. В итоге Кевин перешел в клуб бундеслиги «Хоффенхайм», но заиграть там ему так и не удалось — после возвращения в немецкий чемпионат футболист ни разу не отметился забитыми голами. Руководство «Хоффенхайма» это явно не устраивало, и было принято решение не продлевать контракт с 33-летним нападающим. Летом Кураньи так и не нашел себе новый клуб и до сих пор находится в статусе свободного агента. В преддверии старта российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов — а обоим клубам предстоит начать еврокубковый путь именно в Германии (13 сентября «Бавария» — «Ростов», 14 сентября «Байер» — ЦСКА) — корреспондент «Известий» пообщался с Кевином Кураньи. Экс-форвард динамовцев рассказал о своих планах на будущее, шансах российских клубов на старте самого престижного европейского клубного турнира и новом наставнике сборной России Станиславе Черчесове, с которым Кураньи удалось поработать в стане бело-голубых.

— Сейчас вы находитесь в статусе свободного агента. Есть ли варианты с продолжением карьеры или вы уже собираетесь повесить бутсы на гвоздь?

— О завершении карьеры я пока даже не думал. У меня есть огромное желание и силы играть в футбол. На данный момент, чтобы поддерживать форму, я тренируюсь в составе команды «Штутгартер Кикерс». Я нахожусь в отличной физической кондиции и полностью готов к работе в новом клубе.

— В ближайшие дни российским клубам предстоит старт в розыгрыше Лиги чемпионов. Каковы ваши прогнозы на матчи «Бавария» — «Ростов» и «Байер» — ЦСКА?

— Я уверен, что «Бавария» победит «Ростов». Мюнхенцы — одна из сильнейших команд мира с фантастическим составом. Не думаю, что у ростовчан есть хоть какие-то шансы в матче против «Баварии». В игре «Байер» — ЦСКА я бы снова назвал фаворитом немецкий клуб. Однако в этой паре нет настолько явного перевеса в сторону одной из команд. Уверен, что у армейцев хорошие шансы, в том числе и на победу.

— Вы достаточно долго играли в РФПЛ. После возвращения в Германию продолжаете следить за российским футболом?



— Конечно, я постоянно слежу за результатами матчей премьер-лиги и первого дивизиона. Больше всего меня, естественно, интересует судьба моего бывшего клуба «Динамо». Помимо этого, я до сих пор поддерживаю связь с друзьями из России, которые держат меня в курсе событий.

— Вас удивил вылет «Динамо» из премьер-лиги? Как думаете, им хватит года, чтобы вернуться в элиту российского футбола?

— Вылет «Динамо» в первый дивизион был для меня огромным потрясением. У меня и в мыслях не было, что подобное может произойти с таким большим клубом. Я до последнего верил, что им удастся удержаться в премьер-лиге, но когда это все-таки случилось, я был очень расстроен. Тем не менее уверен, что «Динамо» в ближайшем будущем вернется в премьер-лигу.

— Недавно сборную России возглавил Станислав Черчесов, с которым вам приходилось работать в московском «Динамо». Как думаете, с ним национальной команде удастся достойно выступить на чемпионате мира 2018 года?

— Однозначно да! Черчесов — отличный выбор. Я очень высокого мнения о Станиславе Черчесове. Он как раз тот человек, который был нужен вашей команде. Думаю, он справится с теми задачами, которые перед ним были поставлены. Хотя это будет очень непросто.

— Что за время работы с Черчесовым запомнилось вам больше всего?

— Пожалуй, я не смогу особо отметить и выделить только одну какую-то историю. Много было разных ситуаций. Могу сказать только, что Черчесов — выдающийся человек, который умеет организовывать команду. Мне очень нравилось работать под его началом.

— В состав «Динамо» неожиданно для многих вернулся австралиец Люк Уилкшир. Вы могли бы пойти по его пути — вернуться в «Динамо» и выступать в ФНЛ?

— Не думаю, что это возможно. Поймите, я ушел из «Динамо» не потому, что меня там что-то не устраивало или не нравилось. Я отлично чувствовал себя и в московском клубе, и в Москве. Но моя семья хотела вернуться в Германию, и я не мог поступить иначе. Это не зависит от того, выступает «Динамо» в первом дивизионе или в премьер-лиге.

— Перед чемпионатом Европы-2016 ваш бывший соотечественник Роман Нойштедтер сменил немецкий паспорт на российский. Как к этому отнеслись в Германии?

— Если честно, мне сложно что-то сказать о реакции в Германии на смену паспорта Нойштедтером. Здесь об этом даже разговоров особых не было.

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