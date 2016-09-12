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КХЛ: «Локомотив» оказался сильней «Ак Барса»

Казанцы дома уступили «всухую» 0:2

Ярославский «Локомотив» переиграл в гостях казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) в пользу ярославских хоккеистов. Отличились Локтионов и Контиола.

Стоит отметить, что голкипер «Локомотива» Мурыгин оформил третью «сухую» игру в сезоне, отразив 27 бросков по своим воротам.

После этой встречи «Ак Барс» остался с 13 очками, а «Локомотив» набрал уже 18 баллов. Обе команды занимают четвертое место в своих конференциях — казанцы в Восточной, а ярославцы в Западной.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

КХЛ: «Локомотив» оказался сильней «Ак Барса»

Казанцы дома уступили «всухую» 0:2

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Сергей Лисин

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