Информационный центр ЦИК откроется по дальневосточному времени

Информационный центр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в этом году начнет свою работу раньше — он откроется поздно вечером 17 сентября накануне единого дня голосования, чтобы быть доступным для избирателей, которые первыми придут голосовать на Дальнем Востоке. Информацию о ходе голосования можно будет получить, обратившись на «горячую линию». Итоги избирательной кампании планируется подводить в режиме реального времени. Об этом «Известиям» рассказали в ЦИК. Вся информация о подсчете голосов будет доступна на сайте ЦИК, а также будет выводиться на две видеостены в информцентре: на одну — результаты по партспискам, на вторую — по одномандатным округам. Трансляция впервые будет вестись также и на английском языке.



Главным и самым важным новшеством этого года в ЦИК считают изменение времени работы информационного центра. Он откроется раньше, чем обычно, — не в 10.00 в день выборов (в этом году единый день голосования — 18 сентября), а накануне вечером — 17 сентября в 23.00 по московскому времени. В ведомстве такое решение охарактеризовали как более «практичное и символичное» по отношению к Дальнему Востоку, жители которого раньше других россиян приходят на избирательные участки.

— Тем самым мы показываем, что выборы идут во всей стране — она большая, и мы внимательно относимся ко всем ее регионам, — сказал «Известиям» представитель ЦИК.

Поступающая в ЦИК информация будет транслироваться на двух видеостенах. На одной разместят данные по партиям. Другую разделят на 225 ячеек (по количеству одномандатных округов), каждая из которых будет содержать список кандидатов в депутаты ГД. Выведут на экран в информцентре ЦИК и изображения с избирательных участков, которые оснащены видеонаблюдением.

С 21.00 на экранах одномандатников появятся «тройки» претендентов в Госдуму. Выводить на экраны большее число кандидатов в ЦИК не видят необходимости — остальные, как правило, не набирают более 3%. В течение дня четыре раза будут объявлены данные о явке на избирательные участки.

Также в ведомстве отмечают интерес россиян к запущенной впервые «горячей линии». Она работает с мая 2016 года, а с 17 сентября и до окончания кампании перейдет на круглосуточный режим. На нее уже поступило более 4 тыс. обращений.

— На этот многоканальный телефон со всех уголков России люди звонят, пишут — проявляют реальную активность. В день голосования мы подведем итоги мониторинга «горячей линии» — расскажем, откуда и какие жалобы к нам поступали, — сообщили в Центризбиркоме.

В день голосования ЦИК будет вести диалог с экспертами, политиками и общественными деятелями. На площадку пригласят представителей МВД, МЧС, Министерства обороны, МИДа, международных и российских наблюдателей. 12 сентября закончилась аккредитация для СМИ: освещать выборы смогут 1400 российских журналистов и более 300 их зарубежных коллег.

Информационный центр позволит сделать избирательную кампанию открытой и прозрачной, уверены в ЦИК.

— Ничего революционного на выборах не будет. Изначально были креативные идеи. Например, хотели показать, как голосует Депардье, но потом рассудили, что в этом ничего интересного нет, и так вся страна об этом знает. Есть набор обязательных событий, которые должны произойти 18 сентября, они и произойдут. Может, регионы что-нибудь необычное придумают. Но какие-то эксклюзивные вещи 18 сентября непременно на нашем сайте появятся, — резюмировали в ЦИК.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что если у людей возникнут проблемы коммуникации с ЦИК, то пропадет доверие к выборам, поэтому ведомство должно устранить все барьеры в получении информации.

— Открытость ЦИК для экспертов и избирателей — одно из ключевых условий безоговорочной легитимности результатов. Когда ты не можешь задать вопрос и получить на него ответ, начинаешь сомневаться, как эта система работает. Открытость — это необходимое условие легитимизации результата, а информационный центр — инструмент обратной связи, который позволяет говорить, что никто ничего не прячет, не скрывает — всё по-честному. Да, там нужны будут эксперты, но гораздо важнее не их присутствие, а СМИ, — считает Константин Калачев.

Традиционная презентация работы информцентра для журналистов и иностранных наблюдателей пройдет 15 сентября. Будут анонсированы мероприятия, которые пройдут в ночь на 19 сентября, пояснили в ЦИК. 17 сентября в 23.00 председатель Центризбиркома Элла Памфилова проведет заседание, на котором сообщит дополнительную информацию по выборам.