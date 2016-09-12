Радикалы препятствуют возведению храма в Киевской области

В поселке Боровая Киевской области радикалы разрушили строящийся храм Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.



Как сообщает украинское издание «Корреспондент», храм возводила религиозная община УПЦ «Успения Божией Матери». Церковь строилась на частной территории — вместо небольшого магазинчика, принадлежащего местной жительнице. Когда радикалы приступили к разрушению церкви, очевидцы вызвали правоохранителей.



Организатор акции, в свою очередь, заявил, что на эти действия их «благословил батько Тарас», имея в виду Тараса Шевченко. Они также пообещали и дальше препятствовать возведению храма в поселке.



При этом в адрес некоторых активных членов религиозной общины поступают угрозы.



Стоит отметить, что в поселке нет ни одной православной церкви. В 1995 году храм Успения Божией Матери захватили представители не признанного в православном мире Киевского патриархата.

