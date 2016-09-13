ГЛОНАСС-ошейник для Кони начали выпускать серийно для Европы

Изготовленный в единственном экземпляре в 2008 году ошейник для президентского лабрадора Кони теперь будут выпускать серийно и продавать в Европе. Займется этим российская компания «Мишико Рус» в сотрудничестве с T-Mobile — одним из крупнейших операторов мобильной связи в мире.

«Умный ошейник» поможет отследить активность собаки за день, установит ее местоположение с помощью ГЛОНАСС и GPS и отправит данные в мобильное приложение хозяина.

Директор подразделения IoT (Internet of Things — «интернет вещей») департамента T-Mobile Мирослав Антол рассказал, что это первый российский стартап, с которым оператор заключил партнерские отношения. Он уточнил, что сейчас их компания активно занимается поиском проектов в перспективной сфере «интернета вещей», в том числе от российских разработчиков.

— Мы поддерживаем Mishiko, предоставляя им встраиваемые в устройство сим-карты, так что девайс сможет работать во всех странах нашего присутствия, то есть практически по всему миру, — рассказал Мирослав Антол. — Мы верим в проекты в сфере «интернета вещей», в их успех и в этот девайс, изобретенный русскими разработчиками, который позволяет отслеживать местоположение собак, чтобы они никогда не терялись. Нас привлек в том числе дизайн продукта — он стильный, как iPhone, и будет восприниматься на рынке как «премиальный» продукт.

Первый в России ошейник с навигатором ГЛОНАСС в 2008 году получил лабрадор Кони — питомец Владимира Путина. Это был символичный подарок — к тому моменту Россия восстановила спутниковую группировку спутников ГЛОНАСС, и вице-премьер Сергей Иванов, курировавший тогда космическую промышленность, предложил компании «Российские космические системы» сделать какой-нибудь утилитарный прибор, демонстрирующий возможности ГЛОНАСС. Сделали ошейник для Кони весом 170 г, а главе государства вручили планшет, на котором можно было отслеживать траекторию движения собаки.

«Умный ошейник» от «Мишико Рус» позволит не только найти питомца. В мобильном приложении вводится порода собаки, вес, рост, специальная формула по параметрам рассчитывает необходимую активность для собаки — сколько она должна пробежать в день. В конце дня система передаст хозяину данные о том, выполнила ли она дневную норму активности. По словам разработчиков трекера, точность геоданных составляет от 4 до 100 м, то есть при хорошем сигнале от спутника возможно отслеживать перемещение собаки даже по дому. Для передачи данных девайс использует сотовую сеть: в ошейник встроен сим-чип T-Mobile. Устройство весит 40 г и крепится на любой ошейник. Без подзарядки устройство работает от двух до трех суток.

Инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Никита Юрьев рассказал, что рынок «интернета вещей» в России постепенно растет, однако аудитория Mishiko, по подсчетам ФРИИ, находится за пределами нашей страны. Устройство будет продаваться по цене €169.

— Владельцев, готовых покупать такой трекер, не так много — стоимость трекера для собаки составляет около 12 тыс. рублей, а в среднем владельцы тратят на питомцев около 15 тыс. рублей в год, — рассказал Никита Юрьев. — Целевая аудитория проекта — семья с высоким уровнем достатка с домашним питомцем — собакой, а таких меньше 1% от общего количества российских домохозяйств. Чтобы успешно закрепиться на рынке, проекту потребуется найти крупные каналы продаж, к примеру, это могут быть крупные магазины электроники. В то же время мировой рынок таких трекеров значительно перспективнее. К примеру, в США семьи тратят больше $3 тыс. в год на содержание своих питомцев, поэтому устройство стоимостью меньше чем $200 можно отнести к массовому сегменту.