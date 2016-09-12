Федоров назначен советником председателя спортивного общества «Динамо»

Владимир Стржалковский, который недавно был избран новым председателем Всероссийского спортивного общества «Динамо», назначил Сергея Федорова своим советником.



Как сообщает официальный сайт общества, он будет курировать вопросы спорта высших достижений.



Кроме того, Федоров занял посты президента и генерального директора ватерпольного клуба «Динамо».



Сергей Федоров — мастер спорта международного класса по плаванию, заслуженный тренер РФ, член Высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.



Ранее он являлся директором департамента страхования «Норильского никеля».



Напомним, бывший председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Проничев объявил о своей отставке 5 августа. Исполняющим обязанности главы организации был назначен первый заместитель председателя Сергей Сысоев.



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