Обама не собирается миловать Сноудена

Лидер Соединенных Штатов Барак Обама не собирается пользоваться президентскими полномочиями, чтобы помиловать опального сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест заявил, что Сноуден обвиняется в серьезных преступлениях.

«Политика администрации такова, что господин Сноуден должен вернуться в США и ответить на эти обвинения», — цитирует «РИА Новости» слова Эрнеста, сказанные им на брифинге.

Ранее «Известия» писали, что адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявлял, что у Обамы есть уникальная возможность реабилитироваться, пока он еще находится у власти, помиловав экс-сотрудника спецслужб США.

История вопроса

В июне 2013 года опальный сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Американские власти предъявили ему обвинения по трем статьям, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он обвиняется, в частности, в незаконной передаче информации, имеющей значение для национальной безопасности, а также в умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства.

Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта: после того как Сноуден прибыл в аэропорт Шереметьево из Гонконга, американские власти аннулировали его паспорт, это стало юридическим препятствием для того, чтобы он мог в тот момент покинуть территорию РФ.

Позже Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать как по России, так и за ее пределами.