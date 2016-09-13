Варвара Визбор: В моем исполнении бабушка свои песни не узнавала

Внучка Юрия Визбора и Ады Якушевой певица Варвара Визбор выпустила новый альбом. Старые и полузабытые песни, когда-то исполняемые знаменитыми бардами, обрели в нем новое неожиданное звучание. Но особой популярностью в Сети пользуется клип «Люся», посвященный теме харассмента. Пока слушатели спорят, можно ли так вольно препарировать наследие великих дедов, «Известия» встретились с певицей.

— Фейсбук-лента пишет, что «у прекрасной Варвары Визбор вышла «Варежка»: отполированный электроникой домашний альбом».

— Ой, спасибо, спасибо. Да, вышел альбом ровно неделю назад, будем презентовать в Вегас Сити Холле 19 ноября.

— Варвара, у меня френды перессорились по поводу вашего нового клипа «Люся», снятого на старую песню Юрия Визбора.



— Я тоже читала комментарии, видела, что они очень неоднозначные. Кто-то хвалит, кто-то говорит, что клип не подходит, кто-то спрашивает, когда я в последний раз в очереди за колбасой стояла...



— Вы очень неожиданно осовременили старую бардовскую песню, сделав из нее диско-рок-фанк, что там еще...



— Это же песня со стебом, как сейчас говорят. Поэтому, мне кажется, смешение стилей поработало на ее смысл. И я бы не сказала, что мы сделали песню жутко современной. Клип, например, мы делали в артхаусном стиле 70-х, вдохновлялись фильмом «Прирожденные убийцы», клипом Sensual Seduction Снуп Дога, картинами Уорхола...

— Героиня песни в ответ на неприличное предложение «пойдем в номера» засветила промеж глаз своему кавалеру. Мне кажется, абсурд в том, что современная Люся никому не засветит, а с превеликим удовольствием проследует в номера.

— Ну нет, я думаю, современная Люся всё равно промеж глаз засветит. Хотя, конечно, всегда интересно, какую мысль внесет слушатель. Без этой зрительской мысли произведение просто не состоится.

— А все песни альбома — это старые хиты, которые исполняли ваш дедушка Юрий Визбор и бабушка Ада Якушева?

— Некоторая часть — да, но не все. В альбом вошли песни «Нет, мой милый», которую пела Людмила Гурченко, а также «Любовь лебедем» Валентины Толкуновой, «По улице моей» Аллы Пугачевой. Мы эти песни готовили к эфирам «Первого канала», но они так плотно вписались в нашу концертную программу, что мы решили их включить в альбом. Есть еще несколько песен, которые написал мой брат, есть песня на стихи Марины Цветаевой...

— Кстати, а что говорит старшее поколение по поводу столь оригинальных обработок?

— Пока наша бабушка Ада Якушева была с нами, она не узнавала свои песни. Мы с братом ей пели что-то, она говорила: «Ой как интересно, а что это за песня?» Мы отвечали, мол, бабушка, это же твоя песня. Она говорила: «Да? Ну тогда это очень круто».



В общем, бабушке нравилось, она была за эксперименты. И среди нашей публики тоже есть довольно возрастные слушатели, которым нравится наша подача. Правда, очень давно ситуация непонимания все-таки случилась. Мы с братом только начали выступать, дело было в небольшом зале, пришли взрослые люди на фамилию Визбор и, естественно, ожидали чего-то очень традиционного. Мы их ожиданий не оправдали, и тогда эти зрители стали возмущаться и просить «Милую мою» в оригинале. Но такой случай был единственный. Больше подобного не повторялось.

— «Люся» — единственный клип из альбома?

— Нет, есть клип на песню «Сумерки». Эту песню написала бабушка, и мелодию сочинила тоже она, но мы ее сделали в своем видении. Получилось такое городское видео, мы искали бабушкины места в Петербурге, аутентичные локусы. Слава богу, пока их нетрудно найти, по крайней мере легче, чем в Москве. Получился не лоск культурной столицы, а такая психоделическая изнанка. Также был снят клип на песню «А зима будет большая…».



— Там в клипе есть момент, где ваша героиня на краю пропасти стоит. Это монтаж или правда?



— Это всё реально снималось. Съемки проходили на Урале — в Свердловской и Челябинской области, экспедиция был экстремальная, мы в горы поднимались, и на краю пропасти я стояла... Получилась такая история женщины из глухой уральской деревни, которая, оставшись совсем одна, в суровейших условиях и в непростое послевоенное время находит всё-таки силы жить ради своей маленькой дочки.



— Я заметила, что для исполнения вы предпочитаете брать самые забытые песни из дедушкиного и бабушкиного наследия.

— Нет, неправда. Я выбираю по одному критерию: то, что откликается максимально сильно для меня. Например, недавно я доросла до «Милой моей». Раньше я к ней иначе относилась, она казалась мне простоватой. А потом произошло чудо, мне исполнилось тридцать, и я ее наконец прочувствовала по-настоящему. Поняла, что, несмотря на простоту, текст просто до краев наполнен добротой и любовью. В общем, я включила ее в концертную программу.

— И у «Милой моей» такая же крутая аранжировка, как у «Люси»?

— Нет, песня более лиричная, теплая, аранжировка без кислоты и рока.



— Варвара, год назад вы приняли участие в шоу «Голос», где исполняли песню Визбора «Зима»... И там произошел такой инцидент...



— Да, там ни один из членов жюри не нажал на кнопку, вы это хотели сказать.

— Вы не жалеете, что приняли участие и не прошли даже отборочный тур?

— Нет, не жалею. Поражение приносит больше опыта, чем победа. Не могу сказать, что я разозлилась, но этот инцидент меня раззадорил. И как раз после того выступления на «Голосе» мы начали запись «Варежки». Она записывалась без месяца год, и, правду сказать, именно благодаря поражению в «Голосе» случилась наша «Варежка».

— Вы хотите всё бардовское наследие реанимировать, перевести на современные рельсы?

— Нет, всех старых бардов не осилю, а Юрия Визбора и Аду Якушеву — хотелось бы. Их песни для меня — кладезь вдохновения, и они точно войдут еще и в будущие альбомы.



— А кроме песен бабушки и дедушки, чем вдохновляетесь?

— Так получилось, что в школе я нашу отечественную литературную классику почти не познала. Поэтому сейчас ее читаю с большим удовольствием. Меня очень поддерживают рассказы Чехова. Люблю Булгакова, «Мастера и Маргариту». Из современных считаю выдающимся автором Пелевина. Правда, последнюю книгу еще не прочитала. А вот если говорить о кино, я, как ни странно, больше люблю не фильмы, а сериалы.



— И ничего такого. Мы недавно говорили с писателем Алексеем Ивановым, автором "Географа", который глобус пропил, так он сказал, что драматический сериал — на сегодня самый продвинутый культурный продукт мейнстрима и именно из сериала родится новый роман.



— Ну вот да. Хорошие сериалы люблю. Мои любимые — это «Карточный домик», «Братья по оружию», а из отечественных — «17 мгновений весны», «12 стульев» и, пожалуй, «Ликвидация» с Машковым.

— У меня последний важный вопрос, его наши читатели задают. Как называется ваша прическа?

— Ой, честно говоря, я ее сама придумала, а родственникам понравилось. Надо придумать срочно название. Все спрашивают, а я не знаю, что ответить.