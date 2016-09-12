«Рубин» одержал свою первую победу в сезоне

Казанский клуб «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал», одержав первую в этом сезоне победу.

Футболисты «Рубина» в матче 6-го тура премьер-лиги одержали победу над «Уралом» со счетом 3:1 (1:0) на своем поле, передает «Р-Спорт».

На 28-й минуте в свои ворота мяч забил защитник «Урала» Александр Новиков, а на 70-й минуте второй мяч в ворота оформил Денис Ткачук. Третий гол в матче забил Максим Лестьенн на 76-й минуте.

Единственный гол в ворота казанцев на 88-й минуте в составе «Урала» закатил Роман Павлюченко.

«Рубин» набрал шесть очков, таким образом, клуб оказался на десятом месте в турнирной таблице. «Урал» с пятью очками — на 11-й строчке.