Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал «Человеком года» по версии журнала GQ. Результаты интернет-голосования были объявлены на церемонии награждения, приуроченной к 15-летию издания.

Помимо главного приза, Сергей Шнуров также был признан победителем в номинации «Музыкант года».

— А разве нужно что-то говорить? В первый раз такую премию «Человек года» я получил 15 лет назад из рук Зимина. Ну пора что-то менять уже, ребят, надоело смотреть на одну и ту же физиономию, — сказал со сцены Шнуров.



За сагу о человеческой жизни в серии книг «Мягкая ткань» писателем года был выбран Борис Минаев.

— Книга рождается долго, поэтому спасибо моей семье, которая терпит тот факт, что в доме живет писатель, — обратился к публике со сцены Борис Минаев.

Режиссером года стал Кирилл Серебренников, выпустивший в этом году постановку «Машина Мюллер» и представивший экранизацию своего спектакля «Ученик» на Каннском кинофестивале.

За свое триумфальное возвращение на экран в двух возрастных ролях — «Методе» режиссера Юрия Быкова и «Коллекторе» Алексея Красовского Константин Хабенский был признан «Актером года».

За ремейк фильма-катастрофы «Экипаж» Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский получили на троих награду в номинации «Продюсер года». Картина собрала в прокате почти 1,5 млрд рублей.

— Кино — это труд коллективный, поэтому спасибо моим партнерам. Ну и, конечно, ничего бы не получилось без режиссера и наших потрясающих актеров в лице Владимира Машкова и Данилы Козловского.

Победу в номинации «Женщина года» одержала актриса «Мастерской П. Фоменко» Ирина Горбачева. Популярная артистка и звезда Instagram обошла директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову, а также актрис Сати Спивакову, Яну Троянову и сценаристку Анну Пармас.

«Спортсменом года» выбрали Александра Шлеменко.

— Я очень рад и горд, что получаю эту премию за весь наш спорт в категории смешанных единоборств. Хоть и семимильными шагами, но он всё же развивается, — произнес со сцены боец и успешный тренер.

В номинации «Лицо из ТВ» победили Юрий Дудь и Евгений Савин. Коллеги были номинированы за их совместный проект «Культ тура», созданный во имя «поиска смысла в российском футболе».



Адиль Жалелов, более известный как рэпер Скриптонит, за свой стремительный прорыв в ряды звезд первого эшелона стал «Открытием года-2016».

«Ресторатором года» был выбран Борис Зарьков. Победу в номинации «Журналист года» присудили Никите Сологубу. «Бизнесменом года» стал Зиявудин Магомедов.