Франция и Германия предлагают создать альтернативу НАТО

На предстоящем 16 сентября саммите в Братиславе одной из важнейших тем станет обсуждение обновленного плана оборонной политики ЕС, совместной инициативы Франции и Германии. С предложениями, которые лягут в основу создания Европейского оборонного агентства, выступили главы министерств обороны двух стран Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен. В подкомитете по вопросам безопасности и обороны Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей фракции Европарламента, «Известиям» рассказали, что приветствуют новую оборонную стратегию.

— Brexit не станет причиной разобщенности внутри ЕС — напротив, мы должны работать вместе. Предложения министров обороны Франции и Германии как раз направлены на то, чтобы усилить взаимодействие и сформировать на долгосрочную перспективу задачи, решение которых упрочило бы положение Евросоюза как объединения не только политического и экономического, но также военного, — рассказали в пресс-службе ЕНП.

Документ, который сейчас находится на рассмотрении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, разработан с целью сделать «более активной и более полезной» европейскую оборонную политику. Он станет основой для пересмотра всей стратегии безопасности Европы.

Один из основных пунктов направлен на предотвращение массовых закупок странами ЕС вооружений и техники у США. Для этого предлагается расширить программы по производству самолетов-заправщиков, систем спутниковой связи, оборудования для обеспечения кибербезопасности, а также завершить реализацию программы по созданию беспилотника класса MALE, которой совместно уже занимаются Франция, Италия и Германия. Координировать работу поручили Европейскому оборонному агентству (ЕОА).

В Центре европейской политики, который возглавляет экс-председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, считают, что создание Европейского оборонного агентства призвано поддержать систему ЕС.

— Подобное сотрудничество является прагматичным ответом на вызовы, с которыми сегодня сталкивается Евросоюз. Связаны они главным образом с длительным экономическим спадом, а также продолжающейся борьбой военных учреждений за бюджетное финансирование, которое постоянно снижается, — сказал «Известиям» политический аналитик центра Андреа Фронтини.

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