Россия занимает третье место по доступности электроэнергии в Европе

Агентство «РИА Рейтинг» провело исследование по уровню цен на электроэнергию для жителей Европы. В первом полугодии 2016 года самая дешевая электроэнергия, несмотря на продолжающийся рост тарифов, оказалась у жителей Украины, самая дорогая — у датчан. Россия в рейтинге находится на третьем месте с конца, опережая Украину и Казахстан. По данным газеты «Известия», аналитики связывают такое положение дел с ослаблением национальных валют — российского рубля, украинской гривны и казахстанского тенге. И считают, что рост тарифов в России неизбежен: энергетическая система в стране имеет большой износ и морально устарела.

В рейтинг были включены 42 страны. Расчеты агентства учитывали данные Евростата, статистических и регулирующих органов стран, не входящих в ЕС, а также Росстата и ЦБ РФ. Тарифы рассчитывались исходя из оценки агентства на основе средних тарифов.

По данным исследования, стоимость электроэнергии для населения Украины в первом полугодии составляла 1,5 рубля за кВт·ч, притом что тариф за год вырос на 55,7%. В Казахстане стоимость электроэнергии составила 2,1 рубля за кВт·ч при росте тарифа на 4,7%, в России немногим больше — 2,9 рубля за кВт·ч при росте тарифа на 9,3%.

Наибольшая стоимость электроэнергии для населения сложилась в Дании (22,6 рубля за кВт·ч) при росте тарифа всего на 0,2%, Германии (21,9 рубля за кВт·ч) и Ирландии (18,2 рубля за кВт·ч). При этом в Германии и Ирландии зафиксировано снижение тарифа на 0,9% и 3,2% соответственно.

По мнению эксперта агентства АКРА Натальи Пороховой, в будущем не следует ожидать роста тарифов на электроэнергию в России.



— В нашей стране проводится достаточно сдержанная тарифная политика, это характерно для экономической стагнации. Сейчас уделяют большее внимание росту эффективности в секторе, поэтому высокого роста цен в ближайшей перспективе ожидать не стоит, — объясняет она.

По словам управляющего директора IFC Financial Center Ильи Сикачева, Россия в подобных рейтингах каждый раз неизменно занимает место в конце списка по стоимости электроэнергии.

— Это при том, что тарифы у нас до недавнего времени пересматривались каждый год в сторону роста больше, чем темпы инфляции. Всё ради увеличения капвложений и реформирования отрасли. Всё из-за крайне низкой базы, доставшейся в наследство от СССР. До 1990-х годов у нас была плановая экономика и об эффективности думали в последнюю очередь. Да и из-за богатых газом и углем недр и полноводных рек стоимость энергоресурсов у нас по определению была самая низкая на европейском континенте, — заключил Илья Сикачев.

В Минэнерго отметили, что в России цены на электроэнергию, поставляемую населению, подлежат 100-процентному госрегулированию.

— Население в нашей стране оплачивает электроэнергию ниже ее экономически обоснованного уровня, перекладывая затраты на прочих потребителей (в основном на крупных промышленных потребителей), — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Россия третья в Европе по доступности электроэнергии