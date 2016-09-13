Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: Иран пригрозил сбить два американских самолета-разведчика

10 сентября Самолеты EP-3 Eries и P-8 Poseidon пролетели слишком близко к иранской границе

В минувшую субботу Иран пригрозил сбить два самолета-разведчика ВВС США, которые пролетали слишком близко к иранской границе. 

Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на три источника в оборонной сфере, знакомых с ситуацией, 10 сентября самолет P-8 Poseidon с 9 людьми на борту и самолет EP-3 Eries с экипажем из 24 человек пролетели в 13 милях от иранского побережья (территориальные воды государства простираются на 12 морских миль от берега).

Во время полета иранские военнослужащие предупредили по радио американских пилотов, что они могут быть сбиты. Однако самолеты ВВС США проигнорировали предупреждения и продолжили лететь в международном воздушном пространстве, хотя и очень близко к территории Ирана.

«Мы хотели испытать иранскую реакцию»,— сказал телеканалу представитель оборонного ведомства США, отвечая на вопрос, почему американские самолеты подлетели так близко.

Источник телеканала отметил непрофессионализм иранских военных в связи с угрозами, которые они допустили несмотря на то, что американские самолеты не пересекли иранскую границу. 

Телеканал также сообщает, что хотя американские военные и считают поведение иранских коллег «непрофессиональным», они не уверены, что оно было опасным, поскольку в данном районе не были обнаружены иранские установки ПВО.

Написать комментарий
Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

СМИ: Иран пригрозил сбить два американских самолета-разведчика

10 сентября Самолеты EP-3 Eries и P-8 Poseidon пролетели слишком близко к иранской границе

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке