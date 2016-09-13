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Вторник,
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В Instagram появилась функция фильтрации оскорблений

Теперь пользователи соцсети смогут создавать списки слов, которые они считают нежелательными

В социальной сети Instagram появилась функция настраиваемой фильтрации и последующей блокировки комментариев, носящих оскорбительный характер.

Как сообщили представители сервиса, с помощью новой функции пользователи смогут сами создавать списки слов, которые, по их мнению, являются нежелательными. Благодаря этому, система сможет самостоятельно проверять комментарии к публикациям, и те из них, которые будут содержать запрещенные пользователем слова, будут скрыты от просмотра.

«Мы хотим создать условия, в которых каждый сможет оставаться собой, не сталкиваясь с критикой или оскорблениями», - приводит ТАСС слова главы Instagram Кевина Систрома.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

В Instagram появилась функция фильтрации оскорблений

Теперь пользователи соцсети смогут создавать списки слов, которые они считают нежелательными

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Максим Кононенко

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