В Instagram появилась функция фильтрации оскорблений

Теперь пользователи соцсети смогут создавать списки слов, которые они считают нежелательными
В социальной сети Instagram появилась функция настраиваемой фильтрации и последующей блокировки комментариев, носящих оскорбительный характер.
Как сообщили представители сервиса, с помощью новой функции пользователи смогут сами создавать списки слов, которые, по их мнению, являются нежелательными. Благодаря этому, система сможет самостоятельно проверять комментарии к публикациям, и те из них, которые будут содержать запрещенные пользователем слова, будут скрыты от просмотра.
«Мы хотим создать условия, в которых каждый сможет оставаться собой, не сталкиваясь с критикой или оскорблениями», - приводит ТАСС слова главы Instagram Кевина Систрома.
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