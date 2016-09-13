Бомбардировщики ВВС США демонстративно пролетели над Южной Кореей

Два бомбардировщика ВВС США В-1В совершили демонстративный полет над территорией Южной Кореи. Информацию об этом распространило агентство Ренхап, ссылаясь на командование американских войск, дислоцированных в Южной Корее.

«Ядерное испытание Северной Кореи является опасной эскалацией и представляет собой неприемлемую угрозу. Соединенные Штаты исполнены непоколебимой решимости защитить союзников в регионе и принять необходимые шаги для этого, включая такие операции как развертывание системы противовоздушной обороны THAAD на Корейском полуострове. Сегодняшняя демонстрация— это лишь один пример из целого ряда военных возможностей в арсенале этого альянса для обеспечения и усиления расширенного сдерживания»,— приводит информагентство слова командующего Винсента Брукса.

По данным агентства, сверхзвуковые бомбардировщики вылетели из базы американских ВВС на Гуаме и, достигнув базы Осан в Южной Корее, утром во вторник совершили полет в 70 км от Сеула. Отмечается, что во время полета американские бомбардировщики сопровождали четыре истребителя F-15 южнокорейских ВВС, а также четыре истребителя F-16 ВВС США.

Напомним, 9 сентября президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что власти КНДР провели новые ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 кт.

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