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Неизвестный открыл стрельбу у церкви в Торонто

Два человека получили ранения

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на парковке рядом с церковью на Ислингтон-авеню в канадском Торонто. В результате происшествия две девушки в возрасте от 18 до 20 лет получили ранения. 

Инцидент произошел в ночь на вторник. В настоящий момент на месте работают полиция и медики, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя телекомпании CBC Тони Смита.

В материале уточняется, что одна из пострадавших была госпитализирована. Также сообщается, что правоохранители перекрыли отрезок дороги по Ислингтон-авеню. Дальнейшая информация уточняется.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Неизвестный открыл стрельбу у церкви в Торонто

Два человека получили ранения

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