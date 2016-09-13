Неизвестный открыл стрельбу у церкви в Торонто

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на парковке рядом с церковью на Ислингтон-авеню в канадском Торонто. В результате происшествия две девушки в возрасте от 18 до 20 лет получили ранения.

Инцидент произошел в ночь на вторник. В настоящий момент на месте работают полиция и медики, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя телекомпании CBC Тони Смита.

В материале уточняется, что одна из пострадавших была госпитализирована. Также сообщается, что правоохранители перекрыли отрезок дороги по Ислингтон-авеню. Дальнейшая информация уточняется.