Взрыв произошел у входа в банк в украинском Херсоне

У входа в одно из отделений банка в украинском Херсоне произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления полиции в Херсонской области.

«На первом этаже жилого дома на перекрестке улиц Черноморская и Перекопская произошел взрыв. Жители дома не пострадали», — говорится в сообщении ведомства, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

Также сообщается, что при взрыве были повреждены входные двери в офис банка. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, и тип взрывного устройства.

Отмечается, что происшествие предварительно квалифицируют по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».