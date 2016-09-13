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Во Франции подавлен бунт в тюрьме

Двое заключенных отобрали ключи у охранника и освободили остальных

Сотрудники правоохранительных органов подавили бунт в тюрьме «Пуатье-Вивонн» на западе Франции. В результате инцидента никто из заключенных и персонала не пострадал. 

Двое заключенных 12 сентября напали на сотрудника охраны и отняли у него ключи от всех камер на этаже. Охраннику удалось вырваться от злоумышленников и скрыться.

Ключами они открыли все камеры и освободили заключенных. Как пишет «Свободная пресса», в некоторых помещениях ими был совершен погром, а затем и поджог. 

Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Около 60 заключенных в течение нескольких часов отказывались подчиняться приказу администрации тюрьмы вернуться в свои камеры. 

Сообщается, что бунт, который произошел вчера, был первым в истории тюрьмы «Пуатье-Вивонн». 

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Во Франции подавлен бунт в тюрьме

Двое заключенных отобрали ключи у охранника и освободили остальных

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