Карен Карапетян назначен новым премьер-министром Армении

Новым премьер-министром Армении назначен Карен Карапетян. Соответствующий указ во вторник подписал президент страны Серж Саргсян, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Руководствуясь пунктом 4 статьи 55 Конституции Армении, назначаю Карена Карапетяна премьер-министром Армении», — говорится в тексте документа.

Также сообщается, что новое правительство будет сформировано в течение 20 дней после назначения премьера.

Напомним, 8 сентября премьер-министр Армении Овик Абраамян, занимавший пост главы кабмина с апреля 2014 года, на заседании правительства страны объявил о своей отставке. Абраамян заявил, что, по его убеждению, необходимо «думать об общем успехе и дать шанс новому правительству». Президент страны принял отставку Абраамяна, а вслед за этим и отставку правительства.

После отставки Абраамяна правящая в стране Республиканская партия Армении (РПА) одобрила на пост нового главы правительства кандидатуру Карапетяна — экс-мэра Еревана, а ныне заместителя генерального директора по вопросам стратегии и развития дочерней компании «Газпрома» — «Межрегионгаза».