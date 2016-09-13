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Ученые выяснили, мужчины каких профессий — самые сексуально активные

На первое место женщины поставили представителей строительной и производственной отраслей

Фото: pixabay.com

Американские ученые-социологи выяснили, мужчины каких профессий являются наиболее активными сексуальными партнерами. В исследовании приняли участие 800 респонденток.

Социологи попросили женщин рассказать, кем работает их избранник, а также оценить его сексуальные способности и неутомимость в постели максимально объективно.

По результатам исследования выяснилось, что на первом месте стоят мужчины, работающие в строительной или производственной отраслях. Их назвали 20% опрошенных. На втором месте — служащие сервиса и программисты. За них отдали свои голоса 11% опрошенных. Последнее место делят чиновники и госслужащие (3% и 6% соответственно).

Женщины не связывают социальный статус мужчины с его любовными качествами в постели. По мнению женщин, прекрасным любовником в постели может быть как грузчик, так и чиновник, сообщает телеканал «360». 

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Ученые выяснили, мужчины каких профессий — самые сексуально активные

Ученые выяснили, мужчины каких профессий — самые сексуально активныеНа первое место женщины поставили представителей строительной и производственной отраслей

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Анатолий Вассерман

публицист

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