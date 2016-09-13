Армия Сирии заявила, что сбила израильский самолет и беспилотник

Сирийская армия объявила, что сбила израильский истребитель и беспилотник. Это произошло после атаки на позиции сирийских военных в провинции Эль-Кунейтра.

Ранее сообщалось, что авиация Израиля нанесла удар по сирийским правительственным силам после того, как на занятых Израилем Голанских высотах в субботу разорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии. Пострадавших не было.

«ВВС Израиля совершили авианалет на одну из позиций сирийской армии в провинции Кунейтра. Сирийские противовоздушные силы противодействовали атаке и сбили израильский истребитель к югу от Кунейтры и вражеский беспилотник к западу от поселка Сасаа», — цитирует ТАСС сообщение Верховного командования армии и ВС Сирии.

Судьба летчика сбитого израильского самолета пока неизвестна.