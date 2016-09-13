Израиль опроверг потерю самолета в Сирии

Армия Израиля опровергла утверждения сирийских военных о том, что они сбили израильские истребитель и беспилотник.

Представитель пресс-службы израильской армии Арье Шаликар заявил, что авиация не понесла потерь в ходе ночной операции в Сирии, хотя и была атакована зенитными ракетами, передает «РИА Новости».

Напомним, израильская авиация ночью нанесла удар по сирийским правительственным силам после того, как на Голанских высотах, которые контролируются Израилем, в субботу разорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии. Никто не пострадал.

Армия Сирии во вторник объявила, что сбила израильский истребитель и беспилотник, атаковавшие позиции сирийских правительственных сил.

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