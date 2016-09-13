ФСБ: к теракту в Бишкеке причастны таджики, россияне и китайцы

К теракту у посольства КНР в Бишкеке причастны лица, имеющие российские, таджикские и китайские корни. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Работа по выявлению лиц, причастных к теракту в Бишкеке, продолжается в координации со спецслужбами ШОС. Прослеживаются таджикские, китайские и российские следы», — заявил журналистам первый замдиректора ФСБ РФ Сергей Смирнов.

Взрыв у ворот посольства Китая в столице Киргизии прогремел 30 августа. На месте было найдено тело одного погибшего. По предварительной версии, террорист-смертник на автомобиле протаранил ворота посольства и подорвал себя. В результате взрыва на территории посольства было разрушено несколько строений, ранения получили три человека. Позднее в Сети появилось видео последствий теракта.

По официальным данным, заказчиками террористического акта выступили эмиссары Уйгурской радикальной организации, действующей в Сирии, которые привлекли к выполнению своего плана граждан Киргизии. Непосредственным исполнителем стал уйгур по национальности, имеющий паспорт гражданина Таджикистана на имя Зоира Халилова.

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