Поставки российского пива на Украину растут несмотря на эмбарго

Поставки пива из России на Украину несмотря на эмбарго выросли втрое. По данным таможенной статистики, экспорт напитка в эту страну в первом полугодии текущего года возрос с 1,86 млн дал до 6,06 млн.

На долю Украины в структуре экспорта российского пива по итогам полугодия пришлось более 60. Основная часть – это продукция компаний «Очаково», «Липецкпиво» и Московской пивоваренной компании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СМИ.

Украина запретила поставки некоторых продовольственных товаров из России в ответ на эмбарго, введенное Москвой в отношении украинских товаров. Недавно в список запрещенного импорта из России Киев включил пиво и водку.

Однако по данным Центральной акцизной таможни, поставки пива на территорию Украины продолжаются.Это подтверждают и данные Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. По словам его директора Вадима Дробиза, пиво и другой алкоголь из России продаются в магазинах ЛНР иДНР.

Кроме Украины для пива российского производства заметными рынками являются также Монголия и Китай.

