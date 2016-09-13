Турция направила США запрос на временный арест Гюлена

Турецкий минюст направил США запрос с требованием о временном аресте оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Основанием для ареста ведомство называет то, что Гюлен «отдал приказ совершить попытку переворота и руководил» путчем, сообщает агентство Anadolu Ajansı.

О подготовке запроса стало известно 13 августа. Тогда Генпрокуратура Стамбула подписала соответствующий документ.

Временный арест — это мера пресечения, которую может потребовать страна — инициатор экстрадиции до фактического запроса и урегулирования формальностей с процедурой выдачи подозреваемого.

Напомним, в ночь на 16 июля власти Турции сообщили о попытке военного переворота в стране. Мятеж был подавлен силами правоохранительных органов республики. По официальным данным, во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 мятежников, около 1,5 тыс. получили ранения. По обвинению в организации переворота в Турции задержано более 7,5 тыс. человек, из них более 6 тыс. военнослужащих, а также полицейские, судьи и прокуроры.

Турецкие власти считают, что путчисты вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO (террористическая организация фетхуллахистов).

