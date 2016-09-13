Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Турция направила США запрос на временный арест Гюлена

В Анкаре исламского проповедника считают организатором путча

Турецкий минюст направил США запрос с требованием о временном аресте оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Основанием для ареста ведомство называет то, что Гюлен «отдал приказ совершить попытку переворота и руководил» путчем, сообщает агентство Anadolu Ajansı.

О подготовке запроса стало известно 13 августа. Тогда Генпрокуратура Стамбула подписала соответствующий документ.

Временный арест — это мера пресечения, которую может потребовать страна — инициатор экстрадиции до фактического запроса и урегулирования формальностей с процедурой выдачи подозреваемого.

Напомним, в ночь на 16 июля власти Турции сообщили о попытке военного переворота в стране. Мятеж был подавлен силами правоохранительных органов республики. По официальным данным, во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 мятежников, около 1,5 тыс. получили ранения. По обвинению в организации переворота в Турции задержано более 7,5 тыс. человек, из них более 6 тыс. военнослужащих, а также полицейские, судьи и прокуроры.

Турецкие власти считают, что путчисты вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO (террористическая организация фетхуллахистов). 

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Турция направила США запрос на временный арест Гюлена

В Анкаре исламского проповедника считают организатором путча

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке