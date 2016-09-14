Евросоюз отправит беженцев в Северную Африку

Одной из центральных тем на предстоящем саммите ЕС в Братиславе 16 сентября станет миграционный кризис Евросоюза. Поскольку соглашение с Турцией постоянно находится на грани срыва то одной, то другой стороной, в ЕС задумались над его альтернативой. Европейская народная партия (ЕНП) вышла с инициативой о заключении соглашения со странами Северной Африки, подобному договору, действующему в данный момент между Испанией и Марокко.

— Для приостановки неконтролируемого потока беженцев в страны ЕС нужно менять миграционную политику. Один из вариантов — закрыть прямой доступ в страны Евросоюза, а беженцев переправлять в третьи страны. Этими странами должны быть те государства, откуда бегут эти люди. Необходимо заниматься восстановлением мира там. Парламент Испании уже одобрил возвращение прибывающих из Марокко беженцев обратно. Нам необходимо наладить подобный механизм взаимодействия со странами Северной Африки, — рассказали «Известиям» в ЕНП.

Беженцы из стран Африки ежегодно проникают в ЕС через территорию Марокко, которая является единственным сухопутным мостом между Африкой и странами Европы. Оттуда мигранты попадают в испанские города Сеута и Мелилья. Согласно одобренному парламентом Испании соглашению, пограничные службы разворачивают группы беженцев и отправляют их обратно. Несмотря на то что подобные меры противоречат международной конвенции, этот механизм действует весьма успешно.



Европарламентарии разных стран также поддерживают подобные меры. Как рассказала «Известиям» австрийский европарламентарий Барбара Каппел, испанская модель — единственный выход в решении миграционного кризиса.

— У Испании есть замечательное соглашение с Марокко. Испанские пограничные службы отправляют каждую группу беженцев именно туда. Италия должна также поступать со вновь прибывшими лодками с мигрантами. У них ежегодно десятки тысяч людей, бегущих от боевых действий в Африке. Всем странам Евросоюза необходимо взять за правило отправлять беженцев обратно в страну, откуда они бежали, — заявила политик. — Что касается средиземноморского маршрута для беженцев, многие бегут в Европу из Ливии. Мы должны заключить соглашение с правительством Ливии, которое было признано международным сообществом с тем, чтобы была возможность возвращать людей домой. Для того чтобы решить миграционный кризис в Европе, для того чтобы восстановить спокойствие граждан ЕС, необходимо заключить это соглашение с Ливией и восстановить спокойствие на территории этой страны. Иначе ситуация, происходящая сейчас на Ближнем Востоке и севере Африки, повторится в странах Европы.

Многие в ЕС сегодня опираются и на австралийский опыт. Канберра за несколько лет справилась с проблемой наплыва беженцев из Юго-Восточной Азии: власти решили не принимать прибывающих в страну людей, а размещать их на островах Папуа — Новая Гвинея и Науру, с которыми было заключено соответствующее соглашение. Люди, ожидающие решения о предоставлении статуса беженца, в течение нескольких лет находились в специально построенных лагерях за пределами Австралии. Вследствие таких жестких мер количество вновь прибывающих мигрантов резко сократилось.



Ранее о возможности перенять австралийский опыт заявлял глава МИД Австрии Себастьян Курц. В частности, он сказал, что просители убежища не должны быть допущены до континента.



Германия, имеющая больший политический вес в принятии подобных решений, также косвенно озвучила похожий план. Правда, согласно заявлениям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заключить соглашения с правительствами Египта, Ливии, Туниса нужно не в качестве альтернативы турецкому соглашению, а как дополнение к нему.