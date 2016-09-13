Лавров: Киев пытается до бесконечности затянуть реализацию «Минска-2»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Accельборном предложил создать «дорожную карту» по параллельному укреплению безопасности в Донбассе и конституционной реформе на Украине».



Он отметил, что Киев хочет до бесконечности затянуть процесс выполнения Минских соглашений.



«По нашему убеждению, линия Киева на то, чтобы сначала обеспечить режим полной тишины как минимум в течение месяца и только потом начать обсуждать политические аспекты Минских договоренностей. Эта линия нацелена на то, чтобы затянуть процесс бесконечно», — сказал Лавров.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Accельборн выразил уверенность в том, что украинская сторона должна выполнить свои обязательства по проведению местных выборов в Донбассе.

«Я убежден, что, несмотря на все сложности, необходимо выйти из тупика по Минским договоренностям. Очевидно, на данный момент статус выполнения этих договоренностей неудовлетворителен», — сказал он.

Accельборн подчеркнул, что ограничительные меры не являются самоцелью.



«Я по-прежнему выступаю за гибкий подход, поступательный подход в том, что касается Минских договоренностей. Я надеюсь, что вскоре они будут полностью выполнены», — подытожил глава МИД Люксембурга.

Напомним, проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта на Украине в соответствии с Минскими соглашениями. Закон о назначении выборов должна принять Верховная рада Украины, однако он до сих пор не подготовлен.

Военная операция на востоке Украины длится с апреля 2014 года. По данным ООН, с начала вооруженного конфликта были убиты 9569 человек и еще 22 212 получили ранения.

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