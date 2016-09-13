Саакашвили обвинили в создании ОПГ и ущербе Украине на 6,5 млрд гривен

Губернатор Одесской области считает, что обвинения против него не имеют под собой оснований
Депутаты Верховной рады от фракции «Народный фронт» Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Александр Дроздик и депутат «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов подали иск в Гепрокуратуру Украины против главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, обвинив его в создании организованной преступной группы и нанесении ущерба стране на 6,5 млрд гривен (почти 16 млрд. рублей).
Как сообщают «Украинские новости», Саакашвили обвиняют в том, что он противодействовал законной хозяйственной деятельности, совершил служебный подлог, злоупотреблял служебным положением и сделал заведомо ложное сообщение о преступлении.
В свою очередь Саакашвили резко отреагировал на заявление депутатов, назвав их «клиническими идиотами».
В эфире телеканала 112 он заявил, что считает обвинения безосновательными. По его мнению, депутаты просто хотят отстранить его от должности.
«Позор, что эти люди называют себя народными депутатами и вообще являются политиками в этой стране. Надеюсь, что это временная ситуация и она поменяется», — сказал Саакашвили.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.