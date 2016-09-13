Саакашвили обвинили в создании ОПГ и ущербе Украине на 6,5 млрд гривен

Депутаты Верховной рады от фракции «Народный фронт» Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Александр Дроздик и депутат «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов подали иск в Гепрокуратуру Украины против главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, обвинив его в создании организованной преступной группы и нанесении ущерба стране на 6,5 млрд гривен (почти 16 млрд. рублей).



Как сообщают «Украинские новости», Саакашвили обвиняют в том, что он противодействовал законной хозяйственной деятельности, совершил служебный подлог, злоупотреблял служебным положением и сделал заведомо ложное сообщение о преступлении.



В свою очередь Саакашвили резко отреагировал на заявление депутатов, назвав их «клиническими идиотами».





В эфире телеканала 112 он заявил, что считает обвинения безосновательными. По его мнению, депутаты просто хотят отстранить его от должности.



«Позор, что эти люди называют себя народными депутатами и вообще являются политиками в этой стране. Надеюсь, что это временная ситуация и она поменяется», — сказал Саакашвили.